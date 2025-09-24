Navijači Crvene zvezde imali su jasnu poruku na startu meča sa Seltikom u Ligi Evrope.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Pred početak meča sa Seltikom u Ligi Evrope cijeli stadion "Rajko Mitić" skandirao je jedno ime. Naravno skandiralo se nedavno tragično preminulom kapitenu kluba Dejanu Milovanoviću, a zatim su na samom startu meča "Delije" istakle koreografiju.

Preko kompletne sjeverne tribine vidjeli smo bijelim slovima na crvenoj podlozi ispisano "Zvezda", ispod čega je stajao natpis "Svetla tačka srpskog sporta."

Meč je počeo minutom ćutanja za Dejana Milovanovića, a odmahna startu videli smo šanse za oba tima. Stadion nije bio popunjen do poslednjeg mjesta, ali je procena da je oko 35.000 navijača Crvene zvezde došlo na meč.

Tu je i kontigent navijača Seltika koji su iz Škotske doputovali da isprate svoj tim na startu takmičenja u Evropi. Pogledajte kako su izgledali Škoti na tribinama "Marakane":