Austrijski napadač Marko Arnautović postigao gol za Crvenu zvezdu u Ligi Evrope i tako prekinuo najduži post u istoriji ovog takmičenja.

Crvena zvezda remizirala je na startu grupne faze Lige Evrope protiv Seltika (1:1), a jedini gol za srpskog šampiona postigao je Marko Arnautović - što je njegov prvi evropski od dolaska u Beograd ovog leta. Može se reći da je Arnautović odigrao svoj najbolji meč do sada u Zvezdi i pametno je u 65, reagovao posle kornera, kada je Učena vratio loptu na peterac, a to je bio i trenutak kad je oborio vrlo zanimljiv rekord.

Arnautović je ovim golom ispisao istoriju evropskih klupskih takmičenja i prekinuo je "najduži post" između dva gola. Prvi je postigao još u Kupu UEFA u sezoni 2008/09 za Tvente protiv Marseja, dok od tada nije uspijevao da se u ovom takmičenju koje se sada zove Liga Evrope. Dakle, prošlo je čak 16 godina i 217 dana...

Vidi opis Marko Arnautović ispisao istoriju evropskog fudbala: Na "Marakani" srušio nestvaran rekord

Interesantno je da je od tada Arnautović igrao samo u Ligi šampiona - i to samo dvadesetak utakmica - a vidjećemo da li je ovo početak nove serije golova u njegovoj karijeri.

16 - Crvena zvezda's Marko Arnautovic has scored 16 years and 217 days after his last UEFA Cup/Europa League goal as a 19-year-old for FC Twente v Marseille in February 2009 - the longest ever gap between goals scored by a player in the competition's history. Generation.pic.twitter.com/ZfahpxxWfi — OptaJoe (@OptaJoe)September 24, 2025



U međuvremenu je Arnautović posle Tventea igrao za još Inter, Verder, Stouk, Vest Hem, Šanga, Bolonju, pa ponovo Inter i sada Zvezdu, tako da je čitava njegova karijera stala između dva pogotka u Ligi Evrope. I takav njegov rekord teško da će neko uspjeti da obori u skorije vrijeme.

Šta dalje za Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda se nadala cijelom plijenu protiv Seltika, ali biće zadovoljna i sa jednim, dok joj sada sledi možda i najteži meč u čitavom takmičenju. Zvezda će već sledeće nedelje, odnosno 2. oktobra, gostovati Portu na Dragau. Slavni klub nije još igrao utakmicu prvog kola Lige Evrope i večeras ga čeka duel sa Salcburgom.