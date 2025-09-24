Mladi reprezentativac Crne Gore Danilo Vukanić je golom za 1:0, na startu drugog dijela, pokrenuo ekipu nakon što je tokom prvih 45 minuta igra bila dosta blijeda.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Plavo - bijeli su upisali važnu ali na vrlo težak način pobjedu u poslednjem kolu Crnogorske fudbalske lige nad Bokeljom u Kotoru (2:0). Trijumf koji će vjerovatno podići atmosferu, vratiti vedrinu i samopouzdanje, pišu Vijesti.

Bio je to prvi trijumf novog šefa stručnog štaba Dejana Vukićevića nakon premijernog remija u Baru. Sada je fokus okrenut utakmicama pod Goricom, prvo je na redu Petrovac u subotu u 20.30 sati, a onda stiže Jezero u srijedu veče.

"Bokelj smo shvatili ozbiljno, kao i sve utakmice do sada, ali smo znali da Bokelj traži bodove kao i mi i da će da bude teško. Utakmica je bila dosta tvrda, protivnik je igrao uglavnom defanzivno i teško je bilo probiti taj zid", poručio je 19-godišnji vezista.

"Ispalo je tako, da je moj gol pokrenuo utakmicu i dao neku živost. Mi smo bili željni da damo još neki gol, a Bokelj da izjednači, tako da je drugo poluvrijeme bilo baš zanimljivije", dodao je Vukanić.

Lijepi golovi sa distance su postali Vukanićev zaštitni znak – pogodio je lijevom slabijom nogom u Kotoru, a desnom jačom je bio strijelac u pobjedi "sokolića" nad Švedskom dvadesetak dana ranije.

"Taj gol u Kotoru mi mnogo znači, prvo naravno zbog kluba, a drugo zbog mog samopouzdanja, koje sam dobio pogotkom protiv Švedske. Sada sam ga nadogradio, jer sam vjerovao i u svoju slabiju nogu”, jasan je rođeni Kolašinac, koji je stasao u našoj Omladinskoj školi i koji dobro zna šta predstavlja plavo-bijeli dres".

"Realno, Budućnost je naš najveći klub i postoji odgovornost kada nosite taj dres. Svjesni smo da smo loše otvorili sezonu, ali očekujem da se polako uzdignemo i da budemo gdje treba – u samom vrhu tabele i da odbranimo titulu".

Danilo Vukanić vjeruje da će nastaviti sa dobrim ritmom, da će se ekipa dizati iz nedjelje u nedjelju, a prvi naredni ispit je Petrovac pod Goricom.

"Suvišno je govoriti o kakvoj se ekipi radi, Petrovac je svoj kvalitet pokazao i prošle sezone, a u aktuelnoj sezoni su ga nadogradili. Naravno, daćemo sve od sebe, imamo imperativ u osvajanju tri boda i vjerujem da ćemo dokazati da se polako dižemo na veći nivo", rekao je član talentovane generacije 2006, prenose Vijesti.