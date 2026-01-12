Heroji domaćina su Strahinja i Viktor Rašović, koji su u finišu preokrenuli vođstvo Španije od 11:10.

Fenomenalan meč, pravi derbi između olimpijskog i evropskog prvaka u sjajnom ambijentu "Beogradske arene"- i veoma važna pobjeda domaćina.

Vaterpolisti Srbije savladali su Španiju u 2. kolu Evropskog prvenstva, i to nakon što su u posljednjoj četvrtini morali da igraju četiri minuta sa igračem manje nakon grubog faula Dušana Mandića - 12:11.

Heroji domaćina su Strahinja i Viktor Rašović, koji su u finišu preokrenuli vođstvo Španije od 11:10.

U finišu meča viđena je prava rezultatska klackalica. Španija je preokrenula na 11:10, ali je Strahinja Rašović u posljednjem minutu poravnao rezultat, da bi pobjedu Srbiji donio Viktor Rašović pogotkom na svega šest sekundi prije kraja.

Nakon dva odigrana kola, Srbija se nalazi na prvom mjestu Grupe C sa pet bodova, Holandija ima četiri, Španija tri, dok je Izrael bez bodova.

Najefikasniji u redovima Srbije bio je Strahinja Rašović sa četiri gola, dok su se kod Španaca istakli Munariz sa četiri pogotka.