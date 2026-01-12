logo
Pjevačica žrtva Internet prevare: Zorica u helankama, a Kemiš nabildovan u Fotošopu, jedva smo ih prepoznali (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica reagovala zbog lažne reklame koja kruži društvenim mrežama

Pjevačica reagovala zbog lažne reklame koja kruži društvenim mrežama Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Zorica Brunclik oglasila se na društvenim mrežama kako bi obavijestila pratioce da su njen lik, i lik njenog supruga Kemiša, iskorišćeni u svrhu reklame preparata za mršavjenje bez njene dozvole.

Zorica je otkrila da su na jednoj Internet stranici plasirane laži o navodnom korišćenju proizvoda i utiscima.

Uz reklamu preparata, koji navodno reklamira poznati bračn par, uz pomoć fotošopa napravljena njihova slika na kojoj se navodi da su Zorica i Kemiš smršali 20 kilograma.

Pogledajte sliku:

Izvor: Instagram / zoricabrunclik_official

Tim povodom se oglasila Zorica koja je poručila sledeće:

"Ovo je prevara. Slika i tekst koji kruže internetom, a u kojima se navodi da su Zorica Brunclik i Kemiš smršali 20 kilograma uz "tajni recept", nemaju nikakve veze sa istinom. U pitanju je zloupotreba imena i lika u komercijalne i obmanjujuće svrhe", napisala je pjevačica pored ove slike.

Pogledajte

08:44
Zorica Brunclik
Izvor: Kurir
Tagovi

zorica brunclik kemiš

