Steam je oborio sopstveni rekord sa više od 42 miliona istovremenih korisnika.

Izvor: Steam

Steam je dostigao novi istorijski maksimum i još jednom pokazao zašto je apsolutni vladar PC gejminga. Prema podacima SteamDB, platforma je imala više od 42 miliona istovremenih korisnika, što je najveći broj ikada zabilježen.

Prethodni rekord od 41,6 miliona korisnika postavljen je u oktobru 2025. godine, ali rast nije stao ni nakon toga. Naprotiv, brojke pokazuju da se Steam već godinama nalazi u konstantnoj uzlaznoj putanji, bez ikakvih znakova usporavanja.

Ako se pogleda šira slika, rast je impresivan. Steam je imao oko 17,6 miliona istovremenih korisnika krajem 2017. godine. Tokom pandemije došlo je do ogromnog skoka, ali ono što je posebno zanimljivo jeste da platforma nastavlja snažno da raste i nakon COVID perioda, brže nego prije pandemije.

Analiza podataka pokazuje jasne faze rasta. Prije pandemije, Steam je rastao relativno sporo, oko 4,5 odsto godišnje. Tokom lockdown perioda uslijedio je eksplozivan skok od 31,5 odsto u samo jednoj godini. Nakon toga, umjesto pada, Steam ulazi u novu fazu stabilnog, ali snažnog rasta, sa godišnjim stopama između 12 i 14 odsto, što je znatno iznad prije-COVID trenda.

Još važnije, Steam ne bilježi rast samo u broju korisnika. Za razliku od Epic Games Store-a, koji jeste privukao veliki broj novih naloga, ali bez značajnog rasta prodaje igara trećih izdavača, Steam paralelno povećava i prihode.

Prema procjenama Alinea Analytics, decembar 2025. bio je najbolji decembar u istoriji Steama. Platforma je u tom mjesecu ostvarila više od 1,6 milijardi dolara prihoda, što je rast od 22,7 odsto u odnosu na decembar 2024. godine. Taj rezultat je čak nadmašio i decembar 2020, kada je tokom vrhunca pandemije Steam prihodovao oko 1,4 milijarde dolara.

Ove brojke jasno pokazuju da Steam ne živi samo od stare slave, već da uspješno monetizuje rast korisničke baze i zadržava dominantnu poziciju u gejming industriji. Dok konkurencija eksperimentiše sa ekskluzivama i agresivnim popustima, Valve i dalje gradi ekosistem koji privlači i igrače i izdavače.

Izvor: Telegraf Biznis