Putinov glavni propagandista nudi vojnu pomoć Trampu za zauzimanje Grenlanda.

Izvor: Kremlin.ru / WillWest News / Profimedia

Poznati ruski novinar Vladimir Solovljev, koji važi za glavnog propagandistu ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužio je Veliku Britaniju da se miješa u upravljanje Arktikom, piše britanski "San". Premijer Velike Britanije je najavio da bi evropski saveznici mogli da pošalju trupe na Grenland kako bi pojačali bezbjednost i kako bi odvratili američkog predsjednika Donalda Trampa od ideje da Sjedinjene Države zauzmu Grenland.

"Ušli smo u izuzetno turbulentna vremena. Tramp se sprema za veliki rat.

A za nas je ovo veoma korisno ako to znači rat sa Evropom. Bićemo spremni da pomognemo Trampu da oslobodi Grenland od ovog stranog uticaja", rekao je Solovjov na ruskoj državnoj televiziji "Rosija 1".

Potom je zaprijeti Velikoj Britaniji. Smatra da će Amerikanci udariti na svoje najstarije saveznike ako treba zbog Grenlanda.

"Amerikanci će vas potopiti usput ako žele, a mi ćemo pomoći. Mi bismo se udružili sa Amerikancima iz ljubavi prema umjetnosti", pojasnio je Solovjov.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia
Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia
Izvor: Kremlin.ru / WillWest News / Profimedia
Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia
Izvor: Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Profimedia

Zašto Tramp želi da zauzme Grenland?

Tramp je u više navrata dosad najavljivao mogućnost zauzimanja Grenlanda. Njegov argument je bezbjednost, odnosno predostrožnost Sjedinjenih Amerika kako Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija ne bi zauzele Grenland.

Grenland je inače samoupravna teritorija u sastavu Danske koja je član NATO pakta. Grenland je bogat prirodnim resursima, prije svega rijetkim mineralima, britanski list piše da se unutar same Evropske unije navodno razmatraju sankcije za američke kompanije ukoliko Tramp odbije da NATO rasporedi trupe na Grenland.