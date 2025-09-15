Zdravko Mamić smatra da fudbalska reprezentacija Srbije ima problem, ali da čovjek sa čvrstom rukom to može da riješi.

Izvor: Screenshot/YouTube/@K1Televizija/MN Press

Zdravko Mamić je gostovao na televiziji "K1" i tu se dotakao brojnih tema. Ponovo je pričao o svom prijateljstvu sa Srbima, ali dotakao se i reprezentacije Srbije. Srpski nacionalni tim doživio je težak poraz od Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Naglasio je dugogodišnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba da Srbiji nedostaje čvrsta ruka kako bi reprezentacija stala na noge i uspjela da u kontinuitetu pruža dobre igre.

"Razlika je u tome što reprezentacija Srbije dugo nije imala čvrstu ličnost koja bi zabranila bilo kakvu protekciju. A reprezentacija ne smije da bude poligon za protekciju. Kod vas su se jako nametnuli menadžeri, ili pojedinci sa jakim uticajem, u Savezu, po klubovima... I gurali su svoje interese, svoje igrače. I to je pogubno."

Vidi opis "U Hrvatskoj nije bilo protekcije": Zdravko Mamić objasnio problem fudbalske reprezentacije Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Naglasio je Mamić da ne može baš da kaže da toga nikada nije bilo u Hrvatskoj, ali da je mnogo manje takvih nepravilnosti nego u Srbiji i da se to vidi na rezultatima.

"To se ne smije nikada dozvoliti. Jer, kad jednom to uradite, vi ste izdali sve. Igrači to odmah osjete. Oni znaju kad neko ne zaslužuje da bude tu, kad je privilegovan. Kod nas toga gotovo da nije bilo. Neću reći da nikad nije bilo simpatija selektora prema nekom igraču, ali vjerujte, to bi odmah bilo primijećeno, označeno kao minus. I takav selektor bi brzo pao", rekao je Zdravko Mamić o situaciji u reprezentaciji Srbije.

(MONDO)