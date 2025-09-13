Talentovani Dejan Zukić odlično se snašao u Austriji, gde je ponovo jedan od najboljih igrača u velikom derbiju.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi nedavno je javnosti objasnio da je ubjedljiv poraz od Engeske (5:0) u Beogradu realnost domaćeg fudbala, a zatim isticao kako pojedini igrači nemaju minute u svojim klubovima. Samo nekoliko dana ranije, na konferenciji za medije održanoj u Staroj Pazovi, selektor Dragan Stojković nije imao odgovor na pitanje zašto na spisku nema Dejana Zukića... A trebalo bi, sudeći po njegovoj formi u austrijskom Volfsbergeru!

Centralni vezni koji je svojevremeno bio kapiten Vojvodine pozvan je na okupljanje nacionalnog tima u oktobru 2024. godine, ali na mečevima u Ligi nacija nije upisao debi. Od tada nije dobijao pozive u reprezentaciju, a selektor Stojković je novinare čak upitao i da li je nekome od njih rođak, kada ga stalno ističu kao kandidata za nacionalni tim.

"Vidim da se provlači njegovo ime, da li je nekome rođak... Stalno ga pominjete. Pratimo sve, dobar momak i dobar igrač. Imamo mnogo igrača pod radarom. Ne samo ove koji su na spisku. Ima igrača koji dobro napreduju i dobro se razvijaju, pa su na spisku kod Bate Mirkovića u mladoj reprezentaciji. Svima su vrata otvorena, ali neko mora i da otpadne sa spiska. Ne možemo da zovemo 35 igrača", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi kada je upitani za Zukića (24).

Samo nekoliko dana nakon debakla protiv Engleza, Zukić je odigrao još jednu spektakularnu partiju u dresu Volfsbergera. Učestvovao je u pobjedi (3:1) svog tima na RB Salcburgom, godinama najboljim timom u zemlji, a meč je obilježio asistencijama za drugi i treći gol svojih saigrača.

Tako je Dejan samo nastavio impresivnu formu sa početka tekuće sezone. Na šest mečeva u prvenstvu ima dva gola i pet asistencija, a na pet mečeva u ostalim takmičenjima još dva puta je asistirao saigračima. Izuzetno dobre brojke Zukić je beležio i prethodne sezone, kada je u dresu Volfsbergera imao 12 golova i devet asistencija na 36 mečeva u svim takmičenjima.