Urađena obdukcija estradnog frizera, danima ignorisao simptome: Jezivi detalji poslednjih sati Matije Radulovića

Matija Radulović preminuo je iznenada u 43. godini

Matija Radulović, estradni frizer, iznenada je preminuo na Badnje veče u svojoj 43. godini. Kurir saznaje da je Radulović tokom boravka na Zanzibaru dobio bakterijsku infekciju, o čemu su kasnije svjedočili njemu bliski ljudi.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, ljekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savjetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama ljekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Frizer je danas ispraćen na vječni počinak:

"Na Zanzibaru se razboleo"

Radulović je bio poznato ime u svijetu ljepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Karleušom, koja mu je, prema riječima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima. Nakon toga je radio s brojnim pjevačicama i rijaliti zvezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale povjerenje.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osjećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.