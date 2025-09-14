Fudbaleri Budućnosti će narednih dana dobiti novog trenera, četvrtog od kraja juna kada je klub napustio Ivan Brnović.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Znalo se to ljetos kada je otišao Ivan Brnović, znalo se i tokom priprema i evropskih utakmica dok je na klupi bio Nenad Lalatović, a samo se nastavilo posljednjih dvadesetak dana kada je tim povjeren Ivanu Deliću, članu stručnog štaba.

Budućnost je u potrazi za novim trenerom, jer se Delić povukao sa te funkcije dan nakon remija sa Jedinstvo Francom.

I već je obavijestio predsjednika "plavih" Borisa Spalevića da više nije šef stručnog štaba.

"Od danas nisam više šef stručnog štaba Budućnosti. Najveća čast, zadovoljstvo i privilegija mi je bila da vodim tim svih ovih dana. Hvala igračima i stručnom štabu na povjerenju i maksimumu koji smo svi zajedno dali, ali rezultat nije bio pozitivan", rekao je Delić za "Vijesti".

Vodio je ekipu u mečevima protiv Dečića (pobjeda), Mladost Lob.beta (poraz) i Bjelopoljaca koji su iz Podgorice odnijeli bod golom u finišu.

"Poručujem upravi i sportskom direktoru da traže novog trenera. Imam ugovor na još dvije godine i u narednim danima ću vidjeti šta i kako dalje sa upravom. Želim da kažem i da da sve vrijeme koje sam radio kao šef nisam osjetio podršku čelnika kluba. Takođe, hvala Varvarima i podgoričkoj publici na neizmjernoj podršci svih ovih dana. Nadam se u bolje dane i bolje rezultate našeg kluba", zaključio je Delić.

Budućnost poslije šest kola u MeridianBet Prvoj ligi ima sedam bodova nakon šest kola i na minus šest je u odnosu na lidera Sutjesku.