Pojačanje je stiglo u napad – novo ime u redovima crnogorskog šampiona je Slovenac Luka Štor.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Fudbalski klub Budućnost je iskoristio opciju da dovede jednog igrača mimo prelaznog roka, prenosi Antena M.

U pitanju je 27-godišnji fudnaler, bivši mladi reprezentativac Slovenije, igrač Maribora, Aluminija, Dinamo Drezdena, Apolona iz Limasola, Brava, Makabi Petah Tikve, španskog Intersitija…

“Dugo smo ovog ljeta bili u kontaktu, a na kraju su nam se poklopile vizija i strategija. Svi u Sloveniji – generalno na Balkanu – znamo za Budućnost, to je veliki klub još iz bivše Jugoslavije, tako da sam znao ko me želi i gdje mogu da idem. Ambicije su nam se poklopile, čuo sam sve najljepše o klubu i gradu i vjerujem da će sve biti u najboljem mogućemn redu”, rekao je Štor.

Šta od Štora mogu da očekuju navijači?

“Od mene će navijaći uvijek moći da dobiju profesionalizam. Daću sve od sebe na svakoj utakmici, a što se tiče golova i asistencija – ne mogu, niti želim da obećavam. To je nezahvalno. Naravno, trudiću se da postignem što više golova, ali prije svega da pomognem timu da dođe do željenih ciljeva u prvenstvu i Kupu”, poručio je Štor.