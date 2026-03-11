"Vlast je donošenjem zakona o unutrašnjim poslovima i ANB-u prešla crvene linije opozicije, ali i EU. Zbog svega navedenog, nećemo učestvovati u simulaciji demokratije i podnosim ostavku na mjesto potpredsjednika", rekao je Rakočević.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević kazao je da podnosi ostavku na mjesto potpredsjednika Skupštine Crne Gore.

"Vlast je donošenjem zakona o unutrašnjim poslovima i ANB-u prešla crvene linije opozicije, ali i EU. Zbog svega navedenog, nećemo učestvovati u simulaciji demokratije i podnosim ostavku na mjesto potpredsjednika", rekao je Rakočević.

Dodao je da je podnošenje ostavke na tu poziciju samo prvi potez, te da će ta partija razgovarati sa građanima, ali i sa međunarodnim adresama.

"Voljom vlasti, Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu ne postoji. Nisu mu produžili mandat. Ono što je bio predmet razgovora vlasti i opozicije više ne važi. Doživljavaju demokratiju tako da sa opozicijom nema razgovora", rekao je.

Na pitanje novinara da li će ostati u komisiji za izbor predsednika i članova Centralne izborne komisije (CIK), odgovorio je da je u najboljem interesu građana da je dobiju, te da će ostati u postupku dok se završi.

"Zadržavamo pravo da predložimo neke zakone, jer smo obećali građanima", poručio je.

Kad je riječ o poziciji predsjedika Anketnog odbora koji se bavi "crnim trojkama", Rakočević je kazao da je "stanje redovno", te da je sjednica zakazana u petak.

"Kada će podnijeti ostavku, vdijećemo", poručio je.

"Mislite li da podnosimo ostavke da ne bi došlo do saslušanja? To je jako maliciozna tvrdnja", rekao je.

On je poručio da danas imaju sjednicu kluba poslanika na ovu temu.

Na pitanje da li je održan jučerašnji kolegijum, Rakočević je odgovorio da "svaki razgovor sa njima završi bez dogovora".

"Juče smo saznali da je predlog zakona sa plavom zastavicom došao u parlament, ali ne i opoziciji... Samo se prisjetite da je ministar unutrašnjih poslova kazao da, ako se ne usvoji neki zakon, neće se zatvoriti poglavlje 24, pa su rekli iz Evropske komisije da to nije tačno. Borićemo se za evropsku perspektivu Crne Gore, jer je to naša platforma još 20 godina unazad", saopštio je.

Najavio je da će doći danas na sjednicu parlamenta.