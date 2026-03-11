"Ja sam reinkarnacija njegovog pokojnog oca": Jeremićka progovorila o Tigru, priznala da su joj prošle vjeridbe presele

Jovana Jermić otkrila detalje veze sa Milošem Stojanovićem Tigrom

Izvor: Instagram

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je detalje vjeridbe sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom i otkrila zbog čega se njih dvoje savršeno razumiju.

Nakon mnogih razočarenja Jovanu je prije nekoliko dana Tigar zaprosio, a dijamantskim prstenom odmah se pohvalila pred kamerama.

"Ovo je najlepši prsten koji sam u životu dobila. Više prstenja sam dobila u životu do svoje 35, ali ovo je treća sreća. Ja u vjeridbe više ne vjerujem, imala sam i neka razočarenja, zato i ne vjerujem više u vjeridbe. Neke su mi presjele odmah da ti kažem. Ovo je čista ljubav, treća sreća i prva velika možda prava stvar zato što ja vjerujem samo ljubav pred Bogom. Tako da sledeće što ću ti ja potvrditi za medije može samo da bude "da" pred Bogom. A do tada sve se vodi kao jedna velika ljubav. Ovo je najveća ljubav do sad u mom životu ", rekla je Jovana, ističući da prsten ima veliku simboliku:

"I ovaj prsten je u stilu engleske krune, on je rađen po tiari sa glave princeze Dajane. I jedan momenat koji nisam objasnila. Ovo je pikanterija. Pogledajte, sad s ove strane ovdje postoji jedan mali skriveni dijamant s jedne i sa druge strane i on simbolizuje Miloša i mene u našem zajedničkom vječnom krugu koji treba da bude krunisan nečim što treba da ima dijamantski odnosno vječni sjaj i zato je to specijalan prsten."

Voditeljka smatra da je Bog nagradio jer je mnogo propatila u prethodnoj godini, pa opisala kako je izgledao momenat kada je dobila prsten od Tigra i da li je bilo suza radosnica.

"Ne, nije bilo suza. Ja sam to negdje očekivala. Meni je to negde Miloš i najavio i ja sam to očekivala. Zato što je Miloš čovjek koji mene pita uvijek, dogovara se sa mnom i on je jedini muškarac u mom životu, jedini od svih koji najviše umije sa mnom. On jednostavno umije sa mnom. On uvek kaže meni da sam ja reinkarnacija njegovog pokojnog oca Gidre - Miodraga Stojanovića. Mislim da i Miloš umije sa mnom zato što je njegov pokojni otac takav bio. Bio je prodoran, disciplinovan, opasan, pošten, pravedan, sve iste osobine je imao faktički koje imam i ja.

"Nismo zajedno po cio dan"

Jovana je otkrila da li joj nekad prija samoća i koliko vremena provodi sa partnerom.

"Imam dosta vremena za sebe i mislim da je on tako mene i osvojio. On je tačno znao da ne može da mi se useljava u život preko dana. Znači mi provodimo određeno vrijeme zajedno, a to vrijeme koje zajedno provodimo je kvalitetno vrijeme. Ne, nismo mi po cio dan zajedno. Niti ja to hoću niti on to hoće. To je bolest. Takvi parovi pucaju. Miloš ima svoje vrijeme, ja imam svoje vrijeme, imamo zajedničko vrijeme, živimo zajedno kad god i to će se intenzivirati do onog zvaničnog kompletnog preseljenja koje još uvijek nije kompletno nego je djelimično po nekoliko dana i mi savršeno funkcionišemo. Ali kad budemo bili zajedno i ako se uzmemo svako će imati svoje vrijeme, imaćemo zajedničko vrijeme, svako će imati svoje obaveze i imaćemo zajedničke. Svako će imati za sebe dan, jer to je formula za trajanje" zaključila je ona.

(Blic, MONDO)