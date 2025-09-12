Zvijezda Barselone ne može da zaboravi jedan od najtežih trenutaka u životu

Fudbalski superstar Lamin Jamal (18) prvi put je detaljno govorio o napadu nožem koji je pretrpio njegov otac Munir Nazraui prošlog ljeta. Jamalov otac je izboden na parkingu u gradu Mataro, gdje živi i prve prognoze bile su "ozbiljne". Srećom, oporavio se i kraj sina je dok postaje jedan od najboljih igrača na svijetu.

Lamin Jamal živo pamti svaki detalj večeri u kojoj su mu javili da mu je otac napadnut.

"Ubadanje mog oca? Bio sam u kolima sa rođakom Mohom. Imao sam uključen 'CarPlay', pa je telefon bio povezan sa zvučnicima, i tada me je pozvala rođaka iz Maroka. Pitala me da li sam sam, pa počela da mi priča šta se desilo, a onda su počeli da stižu i drugi pozivi. U tom trenutku imao sam samo 16 godina. Prva stvar koju sam uradio bila je da izađem iz kola i pokušam da odem do željezničke stanice kako bih otišao u Mataro. Zamislite da ste dijete i da čujete da vam je otac izboden nožem. Pokušao sam da sjednem na voz, ali me rođak zaustavio. Rekao sam mu da me odveze u Mataro ili mu se više nikada neću obratiti, ali ipak nisu htjeli da me puste. Zadržali su me kod kuće, a ja sam stalno pokušavao da odem. Bio je to zaista težak trenutak, a sjutradan sam imao trening. Onda me otac pozvao, rekao mi da je dobro i zamolio me da ostanem smiren. Posjetio sam ga u bolnici sledećeg dana, i nakon toga su se stvari konačno smirile."

Jamalov otac je Marokanac i rastao se sa njegovom majkom, koja je iz Ekvatorijalne Gvineje, kada je fudbaler imao tri godine. Sve vrijeme je ostao u gradu Mataru, dok je Jamalova majka prešla u Granoljers i Lamin je živio između njih.

Ovog ljeta Lamin Jamal proslavio je 18. rođendan i punoljetstvo žurkom zbog koje je izazao niz kritika, a njegov otac Mazraui je bio prisutan, kao i u svemu što supertalentovani fudbaler radi. Takođe, poznato je koliko vezan za porodicu i zbog toga što je na potpisivanje ugovora sa Barselonom došao u prisustvu svoje bake.