Jakov Jozinović prodao duplo više karata od Tonija Cetinskog: Otkriveni detalji sramnog otkazivanja koncerta

Pjevač Jakov Jozinović održaće koncert u novosadskoj dvorani Spens, nedugo nakon što je njegov stariji kolega Toni Cetinski otkazao svoj nastup na istom mjestu, navodeći kao razlog "bolne ratne uspomene".

Jozinović je do sada prodao znatno više ulaznica, oko 5.500, od Cetinskog, koji je po pojedinim izvorima prodao "manje od 3.000" i to po višim cijenama.

Mediji su uporedili i potencijalnu zaradu dvojice pjevača. Cijene ulaznica za koncert Tonija Cetinskog kretale su se od 16 do 25 eura. Sa prodatih 3.500 ulaznica prije otkazivanja, prihod od prodaje iznosio bi približno 71.750 eura.

S druge strane, Jakov Jozinović je već rasprodao gotovo sve tribine u dvorani koja prima između 7.000 i 8.000 ljudi. Procjenjuje se da je do sada prodao oko 5.500 ulaznica, a cijene se kreću od 20 do 28 euura. Uz prosječnu cijenu ulaznice od 24 eura, Jozinovićev koncert bi samo od do sada prodatih karata trebalo da prihoduje oko 132.000 eura (pri čemu taj iznos, naravno, ne predstavlja čistu zaradu pjevača).

"Svjesno sam zatvorio vrata"

Toni Cetinski otkazao je svoj nastup u SPENS-u uz obrazloženje da dvorana "nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih", što je izazvalo različite reakcije u javnosti. Nakon otkazivanja oglasio se na društvenim mrežama.

"Svjesno sam zatvorio vrata za koja sam se pokajao što sam ih ikada i otvorio. Teško da ću posle svega ikada više poželjeti tamo da kročim. Prijetnje smrću meni i porodici marljivo ću skupljati i prijaviti nadležnima", napisao je Cetinski.

Dodao je i da se kaje što je ikada nastupao u toj dvorani."Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupio i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se osećali poniženo i povređeno", stoji u njegovoj objavi.

"Nastavljamo širiti ljubav"

Za razliku od Cetinskog, dvadesetogodišnji Jakov Jozinović potvrdio je svoj koncert u Novom Sadu, poručivši da će se uvijek voditi ljubavlju prema muzici i publici.

"Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice“, izjavio je Jozinović.

Uoči koncerta zahvalio je i publici na podršci. "Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i muziku već ovog vikenda u Novom Sadu“, poručio je.

