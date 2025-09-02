Navijači Crvene zvezde godinama obilježavaju rođendan stadiona na kojem njihov tim igra već decenijama.

Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Fudbaleri Crvene zvezde će u okviru osmog kola Superlige Srbije dočekati ekipu Železničara u nedelju, 14. septembra na stadionu “Rajko Mitić”, a ulaz za sve navijače biće besplatan! Aktuelni šampion Srbije odlučio se na ovaj potez zbog proslave 62. rođendana stadiona "Rajko Mitić", odnosno "Marakane".

Prvenstveni meč u koji tim Vladana Milojevića ulazi sa ulogom favorita biće prilika da se na kultnom mjestu za svakog navijača okupe oni kojima su crveno-bijele boje bliske srcu. Na taj način će navijači Zvezde obilježiti još jedan jubilej, rođendan stadiona na kojem su doživjeli neke od najljepših momenata u životu.

"Kapije stadiona 'Rajko Mitić' će biti otvorene za sve posjetioce kada ćemo upravo na meču protiv ekipe iz Pančeva proslaviti 62. rođendan naše Marakane. Pozivamo sve zvezdaše da dođu u što većem broju, pruže podršku izabranicima trenera Vladana Milojevića i da zajedno još jednom uživamo u porodičnoj atmosferi za pamćenje. Vidimo se na Marakani!", navodi se u objavi na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.