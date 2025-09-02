Navijači Crvene zvezde godinama obilježavaju rođendan stadiona na kojem njihov tim igra već decenijama.
Fudbaleri Crvene zvezde će u okviru osmog kola Superlige Srbije dočekati ekipu Železničara u nedelju, 14. septembra na stadionu “Rajko Mitić”, a ulaz za sve navijače biće besplatan! Aktuelni šampion Srbije odlučio se na ovaj potez zbog proslave 62. rođendana stadiona "Rajko Mitić", odnosno "Marakane".
Prvenstveni meč u koji tim Vladana Milojevića ulazi sa ulogom favorita biće prilika da se na kultnom mjestu za svakog navijača okupe oni kojima su crveno-bijele boje bliske srcu. Na taj način će navijači Zvezde obilježiti još jedan jubilej, rođendan stadiona na kojem su doživjeli neke od najljepših momenata u životu.
Besplatan ulaz na Zvezdu zbog rođendana: Stadion Rajko Mitić slavi 62. godišnjicu
"Kapije stadiona 'Rajko Mitić' će biti otvorene za sve posjetioce kada ćemo upravo na meču protiv ekipe iz Pančeva proslaviti 62. rođendan naše Marakane. Pozivamo sve zvezdaše da dođu u što većem broju, pruže podršku izabranicima trenera Vladana Milojevića i da zajedno još jednom uživamo u porodičnoj atmosferi za pamćenje. Vidimo se na Marakani!", navodi se u objavi na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.