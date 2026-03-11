Kamile diskvalifikovane zbog botoksa i plastične hirurgije: Skandal i na ovom "takmičenju ljepote"

Vjerovali ili ne, i to je moguće! Da kamile budu diskvalifikovane sa takmičenja ljepote zbog botoksa i plastične hirurgije

Izvor: Youtube printscreen / Times of Oman

U arapskim zemljama poput Omana, izložbe kamila su velika stvar. Odgajivači iz daleka i šire, dovode svoje najbolje primjerke za šansu da osvoje titulu "najljepše kamile u zemlji", ali poslednjih godina događaje su pratili skandali koji uključuju razna kozmetička poboljšanja.

Prošlog mjeseca, Festival ljepote kamila 2026. u Al Musani, Oman, potresla je diskvalifikacija 20 kamila nakon što su veterinari presudili da su vještački poboljšane.

Takmičenje kamila u lepoti Izvor: Youtube / Times of Oman

Botoks, fileri za usne, preoblikovanje silikona i vještačko naduvavanje grbe bili su neki od zabranjenih postupaka otkrivenih tokom inspekcije.

Kamile su važan dio arapske tradicije. Vijekovima su se vlasnici kamila borili da istaknu karakteristike poput sjajnog krzna, dugih, dobro postavljenih vratova, punih usana, dugih trepavica i čvrstih grbi kroz selektivni uzgoj i njegovanje, ali posljednjih godina kozmetička poboljšanja su postala veoma česta. Na ovogodišnjem takmičenju, sudije su otkrile da su neke životinje imale kozmetički poboljšane fizičke karakteristike.

Neke kamile su imale vidljive filere za usne, druge su imale botoks za opuštanje mišića lica, a neki učesnici su imali vidljive znake silikonskih implantata za preoblikovanje nosa. Ostala zabranjena poboljšanja uključivala su inflaciju grbe i injekcije hormona rasta radi povećanja definicije mišića.

Ali zašto bi se neko okrenuo kozmetičkim procedurama kako bi poboljšao izgled svojih kamila? Pa, zato što se pravi novac može osvojiti za pobjednika takmičenja lepote kamila. Vlasnici mogu zaraditi bogatstvo prodajom i pravima na uzgoj, tako da je iskušenje da se koriste zabranjene taktike kako bi se povećale šanse za pobjedu prilično veliko.

Etičke implikacije varanja su dovoljno jasne, ali veterinari upozoravaju da kozmetička poboljšanja predstavljaju ozbiljne zdravstvene rizike i za kamile. Fileri mogu izazvati hroničnu upalu, hormonske injekcije mogu izazvati neravnotežu i probleme sa plodnošću, dok botoks može ometati žvakanje i pijenje, pišu "zanimljivostidana.com".