Luisova ćerka izrasla u pravu ljepoticu: Imala samo 2 godine kad je pjevač tragično stradao, evo je sad

Ljubiša Stojanović Luis preminuo je pre 15 godina u tragičnoj saobraćajnoj nesreći, ostaviši iza sebe šestoro djece, a najmlađa je Ela.

Ela Mita, najmlađa ćerka legendarnog pjevača Ljubiše Stojanovića Luisa, privukla je mnogo pažnje na društvenim mrežama. Izrasla je u pravu ljepoticu, te redovno dobija brojne komentare na račun svog izgleda, ali mnoge je oduševila i kako čuva uspomenu na svog oca.

Osim što mu je posvetila više objava, na jednoj njenoj slici moglo je da se primijeti da u masci svog telefona drži malu fotografiju pokojnog Luisa.

Pjevač Ljubiša Stojanović Luis, poginuo je u saobraćajnoj nesreći 2011. godine. Pjevač koji je među prvima kombinovao džez sa srpskim folklorom, iza sebe je ostavio suprugu Silvanu i njihovo troje djece. Silvana je u jednoj emisiji pričala o gubitku i otkrila da je pred djecom pokušavala sve da drži u sebi.

U jednom trenutku morala sam da prihvatim saznanje da sam ja socijalni slučaj. Da imam troje djece, i da ja ujutru nemam dinara da im kupim hleb i mlijeko. Tražila sam pomoć, ne očekujući da će mi svi izaći u susret, niti sam se ikada ljutila na one koji mi nisu pomogli. Borila sam se i 2015. godine uspjela da ponovo otvorim vrtić. Trebalo je mnogo snage, mnogo strpljenja i borbe, ali da se to nije desilo, danas ne bih bila ovakva kakva jesam," izjavila je Silvana za domaće medije.

Šestoro djece iz 3 braka

Pjevač Luis ženio se tri puta, i iz ta tri braka ima ukupno šestoro djece - iz prvog baraka dobio je sina Miodraga, potom je u drugom braku sa sa Dubravkom Dudom Stojanović dobio sina Marka Luisa, uspješnog muzičara i ćerku Maju.

I iz trećeg braka ima troje djece - sinove Andreja i Sergeja i ćerku Elu Mitu.

I iz trećeg braka ima troje djece - sinove Andreja i Sergeja i ćerku Elu Mitu.

Pogledajte još slika njegove najmlađe naslednice: