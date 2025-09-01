Nakon transfera u Bornmut, doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Veljko Milosavljević najveći je transfer u istoriji srpskog fudbala.

Crvena zvezda je saopštila da je završila još jedan veliki posao u ovom prelaznom roku, a zapravo... To je i najveći posao u istoriji kluba. Talentovani štoper Veljko Milosavljević (18) seli se u Bornmut i imaće priliku da igra Premijer ligu, a engleski klub je za to platio čitavo bogatstvo.

Bornmut je za Milosavljevića platio 15.000.000 eura, a Crvena zvezda ima i 10 odsto od naredne prodaje mladog defanzivca. To je, kada se sve sabere, najveći posao u klupskoj istoriji. Ispostavilo je da je samo nekoliko nedelja nakon odlaska Andrije Maksimovića u RB Lajpcig aktuelni šampion Srbije uspio ponovo da pomjeri granice na fudbalskom tržištu.

Milosavljević je najskuplji fudbalere Crvene zvezde u istoriji, iako su klupski čelnici željeli još više novca. Na samom početku pregovora Bornmut je bio spreman da plati 12 miliona eura, a nedavno su crveno-bijeli javili u Englesku da je potrebno 18 miliona kako bi se obezbijedio potpis. Dvije strane su zajednički jezik pronašle na pola puta, uz dodatne procente koji bi mogli da budu veoma značajni kasnije.

Za početak, Bornmut planira da Veljko Milosavljević uči jezik i priprema se za nivo Premijer lige, a zatim i da uskoči u polsednju liniju koja je ovog ljeta potpuno rekonstruisana. Engleski tim je prodao ukrajinskog štopera Ilju Zabarnog u Pari Sen Žermen za 63 miliona eura, španski štoper Den Hujsen prešao je u Real Madrid za 62,5 miliona eura, dok je lijevi Miloš Kerkez pojačao Liverpul u transferu teškom 46,9 miliona eura.

Dio novca koji su zaradili ovog ljeta čelnici Bornmuta već su investirali u Đorđa Petrovića, trenutno prvog golmana reprezentacije Srbije. On je od Čelsija kupljen za 28,9 miliona eura i postao je peti najskuplji igrač u klupskoj istoriji. Milosavljević se na toj listi nešto lošije kotira, tek je negdje oko 20. pozicije.