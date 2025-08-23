Nekadašnji hrvatski golman Tomislav Ivković se podsetio transfera iz Dinama u Crvenu zvezdu koji mu je promenio život.
Nije bilo mnogo onih koji su nosili dres Crvene zvezde i Dinama iz Zagreba, a pored Roberta Prosinečkog koji je to uradio krajem 80-ih, na isti potez se usudio i Tomislav Ivković, rođeni Zagrepčanin. Zbog sukoba sa trenerom Ćirom Blaževićem, prvo je poslat na pozajmicu u Dinamo Vinkovci, vratio se u Zagreb, ali je odmah prodat Crvenoj zvezdi gde je igrao od 1983-1985.
Jednom prilikom je otkrio kako su tekli pregovori srpskog i hrvatskog kluba i da je bio ucenjen od strane Ćira Blaževiča.
"U proleće 1983. godine u hotelu "Esplanada" sam se našao sa upravom Zvezde. Po mene su došli predsednik Miladin Šakić, veliki gospodin, zatim Dragan Džajić i Vladimir Cvetković. Rekli su mi da me žele, ali su i znali da moram da razgovaram s Dinamom. Morate da znate da Ćiro tada nije bio samo trener, nego glavni u svim segmentima kluba. Tako je naredio: “Neka niko ne priča s Ivkovićem, nego samo ja. Ako želi da ostane u Dinamu, moraće mene na kolenima da moli", otkrio je Tomislav Ivković u razgovoru za portal "Index" i nastavio:
"Meni to naravno nije padalo na pamet, ali sam još par dana čekao poziv iz Dinama. No, slušali su Ćirinu naredbu i nisu me zvali. Otišao sam u klub po papire, ali važno je naglasiti da se u to vreme plaćala obeštećenje za igrača i kada mu je isticao ugovor s klubom. Tako da sam otišao na Maksimir da mi kažu koliko traže za mene i prekinuo saradnju s Dinamom. To mi je bio najteži dan u životu. Meni se doslovno na dan kad sam otišao iz Dinama i Zagreba završio jedan, a počeo drugi život. Ostao sam bez svega što mi je bilo bitno: porodice, prijatelja, devojke, grada i kluba mog života. Uf, da nije bilo Rajka Janjanina, još jednog od brojnih dinamovaca koji su morali otići u Zvezdu, istog dana bih se iz Beograda vratio u Zagreb", ispričao je nekadašnji golman.
Ubrzo su stigle šokantne vesti, napustio je klub zbog trenera, da bi i on ubrzo otišao iz Dinama.
"Ali, najgore je tek sledilo. Neposredno pred početak sezone 83/84, moje prve u Zvezdi, na Poljudu se igrao pripremni turnir "Trofej Marjan" i na njemu je igrača "Velika četvorka". I na dan kada počinje turnir saznajem da je Ćiro otišao iz Dinama. Hteo sam da se ubijem, ali nakon što ubijem Ćiru. Posle udarca za koji sam mislio da je najteži u životu, dobijem i onaj koji me je dotukao, odmah nakon što sam morao da odem iz Dinama, klub je napustio onaj zbog kojeg sam ja otišao".
Uporedio je tadašnju Crvenu zvezdu i Dinamo uz slikovit opis razgovora sa legendom crveno-belih Draganom Džajićem.
"Dinamo je definitivno bio najgospodskiji klub u bivšoj Jugi. To nisam rekao samo ja, ili drugi dinamovci, to su tvrdili svi. Zvezda je bila klub srpske političke i privredne elite. Tamo nije bilo seljacizma. Evo vam jedna situacija koja će vam dati slikovito poređenje Dinama i Zvezde. Na Maksimiru smo imali mali kafić, odmah uz kancelarije uprave kluba i tamo smo se mi igrači nalazili svakog dana, pili kafu i zezali se. Čim sam došao u Zvezdu, otišao sam na Marakanu kako bih tamo popio kafu. I dođem tako u klub, a tamo Džajić i pita me šta radim. Kad sam mu rekao da sam došao na kafu, on me pozvao u svoju kancelariju, naručio mi kafu i rekao mi:'Slušaj ovako Tomice, ovde se na sprat, tamo gde su uprava i kancelarije, penješ samo kada te pozovu. Tvoje radno mesto su teren i svlačionica. Nemaš zbog čega da dolaziš ovde'".
Crvena zvezda je imala velike ambicije na čelu sa Draganom Džajićem i Vladimirom Cvetkovićem, ali bilo je i više pritiska nego u Zagrebu.
"U Zvezdi su stalno govorili Džajić i Cvetković da će osvojiti Kup šampiona, pazi '83 i '84. Tada smo u Kupu šampiona igrali prvu utakmicu protiv Benfike u Beogradu. Pobedili smo ih pred 100.000 ljudi 3:2, Rajko Janjanin dao je tri gola. U revanšu, u Lisabonu po neviđenom pljusku izgubimo 2:0 i ispadnemo. Tada je generalni sekretar Cvetković došao u svlačionicu i rekao "Više nećemo ovako gubiti utakmice! I mi ćemo se ponašati kao što se drugi ponašaju!" Jer ako imaš premale zahteve i preniske ciljeve, nikada nećeš doći na vrh. Zato ih treba postaviti visoko. I tako je Zvezda, koja je '84 postavila taj cilj, njega ispunila sedam godina kasnije. Jer je imala cilj. S druge strane, u Dinamu smo se kupali u zadovoljstvu. Nismo osećali pritisak da moramo biti prvi. Zato što je Dinamo bio previše gospodski klub jer su oni koji su ga vodili bili gospoda", ispričao Iavković.
U Beogradu nije imao nikakvih problema kao Hrvat, družio se sa Zvezdinim košarkaškim legendama i sa njima je imao sjajan odnos. Ipak, mnogo toga mu je nedostajalo...
"Zvezdi sam zahvalan na svemu! Po Beogradu sam se bez ikakvih problema vozi u automobilu sa zagrebačkim tablicama i izjašnjavao sam se kao Hrvat. Mene su Moka Slavnić i Dragan Kapičić, Zvezdine košarkaške legende sa kojima se družio, zvali “brat Hrvat”. Zvezda se veoma trudila da budem zadovoljan i sve mi je omogućila. Pa, tako i stan u Zagrebu, ali njega sam džentlmenski vratio. Razlog jer su mi dali taj stan da ostanem do kraja ugovora, a ja sam otišao posle dve godine i zato sam ga vratio. Zvezda je prema meni bila savršena, ali meni je u Beogradu sve vreme falilo ono nešto. Falili su mi Cico, Mlinka, Fistra, mama, tata… Bez njih sam ostao preko noći. U metropoli duplo većoj od Zagreba morao sam rano odrasti sam. To mi je mnogo značilo za naredne epizode u inostranstvu", objasnio je Ivković.
Tomislav Ivković je nakon Crvene zvezde prešao u Tirol Insbruku iz Austrije, gde je igrao do 1988. godine. Nakon kratkih perioda u Viner Sport-Klubu i Genku, prešao je u Sporting Liverpul 1989. godine i tamo ostao naredne četiri sezone. Ivković je proveo poslednje godine u Portugalu, sa Estorilom, Vitorijom Setubalom, Belenensesom i Estrelom Amadorom, pre nego što se povukao 1998. Karijeru je završio sa 38 godina. Trenersku karijeru je započeo u Međimurju, potom je prešao u Lokomotivu, još je vodio Slaven Belupo, Inter Zaprešić, Željezničar i Borac iz Banja Luke.