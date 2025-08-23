Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ostao "zakopčan".

Izvor: FK Crvena zvezda

Nedavno se pojavila vijest da je napadač Zenita Maksim Glušenkov ponuđen Crvenoj zvezdi. Sada se na tu temu oglasio generalni direktor srpskog šampiona Zvezdan Terzić.

Ruski mediji su prvo izvijestili da Glušenkov ne želi da pređe u Beograd jer ne vjeruje da Zvezda može da napravi preokret i savlada Pafos u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, a njegova želja je da igra u elitnom takmičenju.

Sada su kontaktirali prvog čovjeka kluba sa Marakane koji je ostao zakompan na ovu temu. "Da li je tačno da je Glušenkov odbio Zvezdu? Ne znam, zaista", rekao je Terzić za "Sport Expres".

Maksim Glušenkov je prešao iz Lokomotive u Zenit ljeta 2024. godine i ima ugovor sa klubom iz Sankt Peterburga do 2028. godine, što znači bi u opticaju bio ugovor o pozajmici.

U sezoni 2024/25, Glušenkov je odigrao 26 utakmica za Zenit, postigavši 11 golova uz dvije asistencije. Ove sezone, 26-godišnji igrač ima pet utakmica u kojima nije postigao gol.

Osim dresova Zenita Lokomotive igrao je za Čertanovo, Spartak, Himki, Krila Sovjetov, a igrao je i za nacionalni tim Rusije.