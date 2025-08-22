FK Crvena zvezda dobila procente od prodaje lijevog beka Viktora Radojevića u Ameriku.

Izvor: MN Press

Srpski fudbaler Viktor Radojević novi je igrač Čikaga, potvrdio je član MLS lige. On je prošle sezone igrao za TSC gdje je stigao iz Crvene zvezde. Prošao je sve mlađe selekcije crveno-bijelih, ali nije uspio da se izbori za mjesto u prvom timu.

Lijevi bek je potpisao potpisao na tri plus jednu godinu, a obeštećenje iznosi 1,5 miliona eura. Prema ranijem dogovoru, tu sumu će podijeliti TSC i Zvezda. Prethodno je klub iz Bačke Topole prodao Mateju Đorđevića u Ostin, pa je Radojević drugi igrač koji će otići "preko bare" ovog ljeta.