Maksim Glušenkov ne želi u Crvenu zvezdu, Zenit hoće da ga pošalje u Beograd, a mnogo toga zavisi od Pafosa.
Ruski mediji prenose da se dešava prava drama oko napadača Zenita iz Sankt Petersburga Maksima Glušenkova koji je navodno ponuđen Crvenoj zvezdi.
Napadač iz Smolenska ima 26 godina i do sada je nastupao za mnogo timova u Moskvi. Igrao je za Čertanovo, Spartak, Himki, a nakon odlaska u Krila Sovjetov iz Samare u dvije sezone u Lokomotivi iz Moskve je eksplodirao i zaigrao i za nacionalni tim Rusije.
Prošle sezone je na 23 meča dao 9 golova u ligi za Zenit, a sada ga je navodno Zenit ponudio Crvenoj zvezdi. On prema navodima ruskih medija želi da se vrati nazad u Lokomotivu, ali tim iz Sant Petersburga nema namjeru da ga pusti u redove velikog rivala.
Rusi zvali Terzića da pitaju šta se dešava
Prema pisanju ruskih medija Maksim Glušenkov je spreman da pređe u Crvenu zvezdu samo u slučaju da crveno-bijeli zaigraju u Ligi šampiona i tu veliki problem pravi poraz Zvezde od Pafosa 2:1 u prvom meču četvrtog kola kvalifikacija. Neki mediji navode da su tražili komentar situacije i od Zvezdana Terzića, ali da ga nisu dobili.
Znamo da je saradnja između dva tima vrlo dobra, Zvezda i Zenit su igrali nekoliko prijateljskih utakmica, a klub iz Rusije već je slao Vanju Drkušića u redove crveno-bijelih i kupio je od Zvezde Strahinju Erakovića. Vidjećemo da li je sledeći korak dolazak Glušenkova.
Maksim doesn't want to move to Belgrade
