Potpuno bizarna i neočekivana odluka Matije Nastasića da "iskulira" poziv kluba u kom je ponikao. Ništa od Partizana sada, vjerovatno i zauvjek.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

FK Partizan je ovog ljeta imao plan da vrati nekoliko svojih bivših igrača koji bi iskustvom pomogli "bebama" da brže dođu do potrebne zrelosti, međutim redom su svi odbili. Neki su imali ugovore, neki su otvoreno rekli da ne mogu da pomognu, a čini se da se možda najviše očekivalo od Matije Nastasića koji je postao slobodan igrač.

Međutim, ništa ni od njega. Umjesto dolaska u Partizan, Matija Nastasić je na kraju izabrao Al Ulu, klub iz druge lige Saudijske Arabije. Taj transfer ozvaničen je tokom četvrtka:

"Ponosan sam što nosim dres Al Ule i zahvalan upravi kluba na ukazanom povjerenju i prilici koju su mi dali. Ovo je za mene uzbudljivo novo iskustvo i potrudiću se da dam svoj maksimum kako bih ispunio očekivanja kluba i navijača", naglasio je naš reprezentativac Matija Nastasić za zvanični sajt ovog kluba.

Ovog ljeta je inače pregovarao i oko ostanka u Španiji, navodno ga je zvao Veljko Paunović i mogla bi se razumjeti želja da se ostane u jačoj ligi, ali odlazak u drugu ligu Saudijske Arabije umjesto Partizana očigledno je motivisan samo finansijama.

Nastasić nikad neće igrati za Partizan?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je ponikao u Partizanu, Matija Nastasić vjerovatno nikada neće odigrati ni minut za njega. Prije odlaska u Fiorentinu 2011. godine, kao 18-godišnjak, Nastasić je igrao samo za filijalu Teleoptik, a za prvi tim nema nijedan nastup. Bio je potom u Sitiju, Šalkeu, Leganesu i Majorki, a sada je vrijeme i za odlazak iz Evrope.