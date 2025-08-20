Fudbalski klub Rad vratio bivše fudbalere, nekadašnje reprezentativce i zvijezde srpskog fudbala, kako bi se konsolidovao nakon nekoliko izuzetno teških sezona.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Rad će novu sezonu srpskog fudbala provesti u petom rangu takmičenja, odnosno Prvoj Beogradskog ligi - grupa C, daleko od svetla reflektora koji su prije samo nekoliko godina sijali na mečevima Superlige, pa čak povremeno i na evropskim utakmicama. U međuvremenu je Rad postao amaterski klub i ostao bez jedne od najboljih škola fudbala u Srbiji, pa je u pitanje dovedena i čista egzistencija.

Najzaslužniji za opstanak kluba u prethodnim, veoma teškim godinama, jeste Miloš Tanović koji je ulagao nevjerovatne napore da "Građevinari" ne odustanu. Gubilo se ubjedljivo, ispadalo se iz liga godinu za godinu - tačnije četiri puta u pet sezona - ali predaja nikada nije bila opcija. "Sami protiv svih" je slogan navijača koje Rad nije smio da izda ni kada je nad Banjicom nebo bilo izuzetno tmurno.

Ovog ljeta rešeni su ogromni finansijski problemi koji su se godinama gomilali u klubu, pa je Rad dobio dozvolu da registruje nove fudbalere. Više za tim ne moraju da igraju samo djeca iz omladinske škole koje je legendarni fudbaler Rada Bogdan Korak dozivao širom Banjice, već će dres prvog tima nositi i nekadašnji prvotimci koji su napravili impresivne inostrane karijere.

Za ekipu Rada u novoj sezoni igraće Nikola Raspopović (35), Aleksandar Pantić (33), Aleksandar Paunović (38), Nikola Petković (39), Andrija Kaluđerović (38), Vladimir Volkov (39), Milan Perendija (39), Saša Jovanović (31), Ostoja Stjepanović (40), Darko Bjedov (36) i Miloš Tanović (29). Spisak igrača se tu ne završava jer postoje naznake da će se još neki bivši fudbaleri priključiti projektu, a na Banjici se ne zadovoljavaju ni novim zvučnim pojačanjima. "Ipak nam je potreban i neko mlađi ko će da trči pored ovih veterana", kažu u fudbalskom klubu Rad, koji je na potpuno novom početku nekoliko dana pred meč u Zaklopači.

Prvi meč u novom prvenstvu Rad će odigrati u Zaklopači protiv istoimenog protivnika, a pitanje je da li će na tom meču imati ulogu favorita. Jasno je da će kvalitet biti na strani "Građevinara", ali momci koji se nakon nekoliko godina pauze vraćaju u kopačke nemaju mnogo zajedničkih treninga u prethodnom periodu, niti kompletiran igrački kadar jer se još nekoliko "zvezda" prelaznog roka čeka.

Svakako, biće zanimljivo pratiti istorijsku sezonu fudbalskog kluba Rad, koji je na novom početku. U petoj ligi srpskgo fudbala istovremeno ćemo na terenu gledati nekoliko bivših reprezentativaca, igrače bogatih inostranih karijera ili bivše fudbalere Crvene zvezde i Partizana. Pa, koga to ne privlači... Ne mora ni da dolazi na Banjicu.