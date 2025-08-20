Prije toga bio je trener u mlađim kategorijama Budućnosti.

Izvor: MONDO/Balša Janković

FK Budućnost riješio je goruće pitanje – novi trener, barem privremeno, biće doskorašnji član stručnog štaba Ivan Delić, piše RTCG.

Delić je ulogu asistenta obavljao u mandatu Ivana Brnovića, a potom i kod Nenada Lalatovića.

Prije toga bio je trener u mlađim kategorijama Budućnosti.

Bivši reprezentativac naše države može da se pohvali sa 115 nastupa i 16 golova u dresu najtrofejnijeg crnogorskog kluba.

Debi u ulozi šefa stručnog štaba imaće u nedjelju, kada će aktuelni prvak ugostiti vodeći Dečić. Nakon okršaja sa Tuzanima Budućnost će se namjeriti na Mladost DG, nakon čega će uslijediti reprezentativna pauza.

Budućnost je nakon tri kola u donjem dijelu tabele sa svega tri osvojena boda, prenosi CdM.