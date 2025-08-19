Kompletno rukovodstvo najtrofejnijeg crnogorskog kluba bilo je danas na sastanku kod gradonačelnika Saše Mujovića, koji ih je pozvao kako bi pomogao da se prevaziđe teška situacija.

Nema kraja promjenama u FK Budućnost – doskorašnjem sportskom direktoru Dejanu Damjanoviću sprema se otkaz, a prema saznanjima portala RTCG u trci za nasljednika Nenada Lalatovića su Dejan Vukićević i Feđa Dudić.

Kompletno rukovodstvo najtrofejnijeg crnogorskog kluba bilo je danas na sastanku kod gradonačelnika Saše Mujovića, koji ih je pozvao kako bi pomogao da se prevaziđe teška situacija.

Budućnost je od sinoć bez šefa stručnog štaba, nakon što je Nenad Lalatović nakon poraza od Arsenala u Tivtu digao sidro iz Podgorice.

Vukićević je dobro poznato ime u crnogorskim okvirima i nikada nije krio želju da vodi Budućnost.

Prije skoro dvije decenije vodio je Zetu do istorijske titule, prve u nezavisnoj Crnoj Gori.

Za njegov angažman vladaju podijeljena mišljenja u Upravnom odboru, ali zasad je najozbiljniji kandidat.

Konkurent mu je Feđa Dudić, stručnjak iz BiH koji se nedavno rastao sa kragujevačkim Radničkim.

S tim klubom je prošlog ljeta eliminisan od strane Mornara u kvalifikacijama za Lighu konferencije.