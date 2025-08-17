Arsenal - Budućnost 0:0

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Utakmica trećeg kola „Meridanbet“ 1. CFL između Arsenala i Budućnosti prekinuta je u 51. minutu zbog nestanka struje.

Ekipa Budućnosti trenera Nenada Lalatovića nije odigrala do kraja meč protiv Arsenala iz Tivta, jer je u toku drugog poluvremena nestala struja na stadionu. Igrao se 53. minut kada je postalo mračno, a nakon dvadesetak minuta iščekivanja, arbitar Savo Vujović je odsvirao kraj.

Ovaj meč došao je u komplikovanom trenutku za Budućnost, jer prolazi kroz probleme od početka ljeta, a trenutno je šesta na tabeli, sa po jednom pobjedom, remijem i porazom u derbiju protiv Sutjeske u prošlom kolu. Uz to, Podgoričani su eliminisani iz Evrope porazima u dvomečima protiv Noe iz Jermenije i protiv Milsamija iz Moldavije.



