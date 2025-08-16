Fudbaler Savo Delić stradao je kod Perleza pri povratku iz Lučana, sa utakmice Mladost - Crvena zvezda.

Izvor: Društvene mreže/Telegram/Delije Sever

Bivši fudbaler Savo Delić (34) stradao je u saobraćajnoj nesreći kod Zrenjanina nakon povratka kući posle utakmice Crvene zvezde u Lučanima. Delić je bio i veliki navijač crveno-bijelih i stizao je kući sa gostovanja Zvezde Mladosti kada je stradao u sudaru dva putnička vozila kod Perleza.

Od siline udarca, kola su se zapalila, a četvoro teško povrijeđenih hitno je prevezeno u Urgentni centar, intervenisali su i vatrogasci sa službom Hitne pomoći, ali nisu mogli da sačuvaju Delićev život.

Stradali fudbaler bio veliki navijač Zvezde i navijačka grupa Delije Sever oglasila se na svom Telegram kanalu nakon Delićeve pogibije.

"Čovjek je bio navijač, ultras... Volio je navijanje i volio je da navija, bubanj je lupao tako da te pokreće da navijaš, a u masi kad ga vidiš na stadionu on je jedan od onih pokretača, koje kad vidiš da navijaju moraš da zajačaš i ti jer te sramota da gledaš u teren i ćutiš kad vidiš kako takvi skaču i pjevaju. Upoznao sam ga prije jedno 15 godina, jednog od prvih iz Petrovgrada, i od tad se promeijnilo više generacija, neki su prestali, novi došli, ali on je jedan od tih koji je sve vrijeme tu".

Izvor: društvene mreže

"Pisao je i predlagao konkretne ideje šta bi i kako trebalo, nije samo stajao sa strane... Voleo je da probamo nove pjesme na tribini, u tome je uživao čini mi se. Mimo toga spreman i za ulicu kad god treba, mogao si da ga vidiš od najtvrđih evropskih gostovanja pa sve do onih 'najmanjih' po Srbiji i eto sada i Lučana, ispostaviće se njegove zadnje utakmice".

"Naš brat je stradao sinoć u saobraćajnoj nesreći kada se sa svoja tri druga vraćao iz Lučana u svoj Petrovgrad. Prilikom sudara on je preminuo, a njegova tri druga su pretrpjela teške povrede. Savo nek ti je večan spomen i carstvo nebesko!"

Delije su uz ovaj oproštaj objavile i njegovu fotografiju iz Lučana:

Izvor: Telegram/Delije Sever