Roditelji Timija Maksa Elšnika gledaće meč Zvezde i Pafosa nakon što biciklom pređu 500 kilometara, od Zlatoličja do Beograda.

Izvor: MN Press/Instagram/zvezdasifk

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisali su Leh iz Poznanja ukupnim rezultatom 4:2, a to znači da će se u plej-ofu boriti za mjesto u Ligi šampiona. Naredni protivnik biće kiparski Pafos, prvi meč se igra u Beogradu, a slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik imaće neverovatnu podršku sa tribina na toj utakmici!

Timijevi roditelji već su krenuli ka Beogradu, jer ih čeka mnogo kilometara koje treba da pređu biciklom! Da, mama i tata Zvezdinog veznog fudbalera isplanirali su da biciklom stignu u Beograd, na utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona koju će njihov sin igrati u crveno-belom dresu.

Za početnu tačku ovog neobičnom putovanja uzeto je Zlatoličje, mesto gde je Timi Maks Elšnik počeo svoju fudbalsku karijeru. Cio put dug je tek nešto manje od 500 kilometara, a vidjećemo kakav plan imaju roditelji Zvezdinog prvotimca i kojim će tempom gaziti kilometre do Beograda. Svakako, biće ovo poduhvat kojeg se ne bi postidio ni jedan od najboljih sportista na svijetu, slovenački biciklista Tadej Pogačaj. Pogledajte početak puta:

Slovenački fudbaler igraće meč protiv Pafosa sa posebnim motivom, a inspiracija će mu biti roditelji koji su prešli ogroman put kako bi ga gledali. Upravo će na dvomeču protiv kiparskog tima Slovenac imati priliku da obezbijedi i drugo učestvovanje u Ligi šampiona sa Zvezdom, pošto je prethodne sezone nosio crveno-bijeli dres protiv najboljih timova na kontinentu.

Elšnik je u Crvenu zvezdu stigao iz ljubljanske Olimpije prošlog ljeta, u transferu teškom 1.500.000 eura. Do sada je odigrao 50 mečeva za Zvezdu, postigao šest golova, asistirao 15 puta i osvojio duplu krunu u Srbiji. Pre Zvezde i Olimpije igrao je za nekoliko engleskih timova u nižim rangovima tamošnjeg fudbala, a već godinama je seniorski reprezentativac Slovenije.