Arne Slot htio je da ubaci Dijoga Žotu u igru kada nije išlo Liverpul...

Liverpul je pobijedio Bornmut 4:2 (1:0) na "otvaranju" nove sezone Premijer lige, ali uopšte to nije bilo lako kao što možda govori rezultat. Iako je šampion Engleske vodio 2:0, uspio je da "prospe" prednost pošto je Semenjo postigao dva gola, ali su u finišu utakmice ipak Kjeza i Salah osigurali pobjedu domaćem timu.

Utakmica je bila vrlo emotivna, pošto su se uoči nje fudbaleri i navijači oprostili od Dijoga Žote, a trener Arne Slot priznao je da je pogledom tražio baš njega kada je situacija bila nepovoljna.

"Kada je bilo 2:2, znate kog igrača sam tražio na klupi? Dijoga Žotu. Ali, nisam mogao da ga uvedem zbog užasnih razloga", rekao je Arne Slot kome je bilo vrlo teško da priča poslije utakmice o svom nekadašnjem fudbaleru, pohvalivši i kako su se od njega navijači oprostili na "Enfildu".

Arne Slot speaks eloquently and emotionally on the night Anfield paid tribute to Diogo Jota ❤️pic.twitter.com/L68Tm77WB6 — Men in Blazers (@MenInBlazers)August 15, 2025



Ipak, kada već nije mogao da uvede Žotu, na teren je poslao zaboravljenog Federika Kjezu koji je pravo niotkuda dobio šansu i iskoristio ju je, tako da je savladao Đorđa Petrovića za 3:2 u 88. minutu, da bi par minute kasnije pogodio i Salah za potvrdu.