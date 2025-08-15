Luka Jović je već na derbiju za AEK pokazao zašto je doveden i dao je gol u Ligi konferencija. Tako je potvrdio prolaz grčkog tima u narednu fazu.

Izvor: Printscreen/X/TeamJovic

Luka Jović je već na derbiju pokazao zašto ga je AEK doveo i zašto je dao ogroman novac za njegov potpis. Srpski napadač je u Atini potvrdio pobjedu svog tima protiv kiparskog Arisa i prolaz u narednu fazu Lige konferencija - 3:1. Na terenu je proveo 20 minuta, dao gol i odveo ekipu dalje.

U prvom meču na Kipru rezultat je bio 2:2 što je značilo da pobjednik meča u Atini ide dalje. AEK je poveo u 51. minutu sa penala preko Razvana Marina, ali je u 62. minutu takođe iz jedanaesterca Aris izjednačio preko Đorđija Kvilitaje. Do kraja meča nije bilo novih golova, što je značilo da meč ide u produžetke.

Srpski stručnjak Marko Nikolić je čekao i bio strpljiv sa uvođenjem Jovića. Učinio je to tek u 100. minutu meča, dakle pred kraj prvog produžetka i to mu se isplatilo. U 104. minutu je Švajcarac Derek Kuteša pogodio za 2:1, a onda je u 109. asistirao Joviću koji je nadmudrio golmana koji je istrčao i pogodio mrežu za veliko slavlje i potvrdu prolaza.

Za ulazak u grupnu fazu tim iz Atine igraće protiv Anderlehta koji je u dvomeču bio bolji od Šerifa iz Tiraspolja. Belgijski tim u te duele ulazi sa ulogom favorita.