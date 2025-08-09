Ništa od svadbe? Progovorio drug Luke Jovića, zbog ovoga odugovlači da Sofiju odvede pred oltar

Blizak prijatelj sportiste je prije nekoliko mjeseci ispitao cijelu situaciju i saznao zbog čega Luka Jović i Sofija Milošević izbjegavaju da naprave gala proslavu.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia/Instagram/sofijamilo

Od vjenčanja Sofije Milošević i Luke Jovića, po svemu sudeći, nema ništa. Supružnici su odustali od glamurozne svadbe i ceremonije. To je za Kurir otkrio fudbaler, kojem je lično Luka to saopštio.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

"Nikad se nije ženio, ne verujem ni da će sad"

Fudbaler otkrio detalje:

"Čuli smo se prije nekoliko mjeseci. Baš sam ga pitao 'Brate, kada ću da dobijem tu pozivnicu za svadbu?' Rekao mi je da ne pravi svadbu i da od vjenčanja nema ništa. Našalio se da mogu samo da dobijem pozivnicu za dječiji rođendan. Šalu na stranu, nisam ulazio u detalje, ne miješam mu se u privatnost, ali previše on ima obaveza i život mu ide u totalnom drugom smjeru da bi se sad bavio svadbenim ceremonijama. Sofija je razumna žena i njoj to nije ni važno. Njima taj papir ne znači ništa. Možda su ga već potpisali, to nisam ni pitao. Nikad se nije ženio i ne vjerujem ni da će sad. Možda proforme sa Sofijom zbog djece, ali njih to očito ne zanima, imaju prečih stvari", priča bivši reprezentativac koji je insistirao na anonimnosti.

Zanimljiva ljubavna priča

Njihova ljubavna priča od prvih dana je privlačila mnogo pažnje, kako zbog njihovog posla, tako i zbog burnog ljubavnog život. Par je izdržao sve komentare i ostao čvrsto zajedno.

Što se tiče vjenčanja, mediji su u više navrata pisali o planovima ovog para, spekulisalo se da će upriličiti čak dvije svadbe. Za sada od toga nema ništa, ali ovaj par uživa u odrastanju njihova dva sina i zajedničkom životu.

