U poslednji čas Crvena zvezda se umiješala i pokušala da dovede Luku Jovića, ali je već dao riječ da će otići kod Marka Nikolića u AEK iz Atine.

Izvor: YouTube/AEK FC

Srpski napadač Luka Jović sve je iznenadio odlukom da ode u AEK iz Atine. Imao je ponude iz Meksika, pa iz Španije gdje su ga zvali Betis i Ovijedo, da bi na kraju izabrao Grčku, kako bi bio što bliže porodici. Međutim, umalo da se desi da bude još bliže od toga pošto se sada saznalo da ga je zvala i Crvena zvezda.

To je otkrio srpski trener Marko Nikolić, koji je ovog ljeta preuzeo AEK, koji je na pred meč sa Arisom iz Limasola u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencija ispričao da je Zvezda u poslednji čas pokušala da se umiješa i "ukrade" Jovića.

Ipak, s obzirom na to da je Jović "dao riječ" Nikoliću, nije želio da je pogazi i odlučio je da potpiše za AEK: "Bilo je mnogo drugih klubova koji su željeli Luku Jovića, uključujući i Crvenu zvezdu, koja je pokušala da promijeni stvari u poslednjem trenutku. Moram to da kažem. Takođe, moram da istaknem da je Luka pokazao snažan karakter. Od trenutka kada je dao svoju riječ, do kraja ju je održao", objasnio je Nikolić.

"I nije to uradio zbog novca ili bilo čega drugog. Takođe je bilo veoma važno to što je imao motiv da dođe kod nas. To sam osjetio čim sam razgovarao s njim, to je osjetio i direktor Havijer Ribalta, kada ga je lično upoznao. Doveo je jednog dobrog igrača i to u najboljim fudbalskim godinama Naravno da će nam donijeti dodatni kvalitet", dodao je on.

Upravo je Marko Nikolić bio najzaslužniji za dolazak Jovića u Atinu, gdje je upravo to što su obojica iz Srbije bilo presudno. Ipak, odmah poručuje Joviću da će morati na terenu da opravda povjerenje, a očekuje ga za sedam do deset dana potpuno spremnog.