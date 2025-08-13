Crvena zevzda dovodi štopera iz Nigerije, Tebo Učena je novo pojačanje.

Izvor: Screenshot/YouTube/@sarpsborg08ff

Crvena zvezda dovodi Teba Učenu (25) iz norveškog Sarpsborga u svoje redove i ranije su postojale indicije, ali sad je gotovo sve riješeno. Nigerijac je već u Beogradu, a uskoro bi trebalo i da potpiše za klub iz Ljutice Bogdana i to četvorogodišnju ugovor. Na sve to Norvežani će dobiti obeštećenje od 2.700.000 eira.

Još jedan Nigerijac oblači crveno-bijeli dres, ali ovog puta u fudbalu, saznaje Mocart sport. Učena će pojačati tim taman pred duel sa Pafosom, mada je realnije da će biti spreman za revanš. Nigerijac koji je u Evropu stigao 2021. iz lokalnog Nasarava Junajteda sada će biti veoma važan deo zadnje linije u timu Vladana Milojevića.

Godinu dana je igrao za Heken u Švedskoj, dok je na leto 2023. godine potpisao za Sarpsborg, a sjajnim partijama u Norveškoj preporučio se timu crveno-bijelih. Učena je ujedno u traći štoper kojeg je srpski klub angažovao tokom ljeta.

Učena je odigrao jedan meč za reprezentaciju Nigerije i to u prijateljskom meču protiv Meksika u julu 2021. Tada je igrao na pozajmici u Hekenu, a onda je ovaj klub uskoro iskoristio priliku i da otkupi ovog igrača.