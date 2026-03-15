Kraljica Kamila nije u dobrim odnosima sa suprugom princa Harija.

Izvor: Youtube printscreen/ Netflix/The List

Malo je poznato da su tenzije između princa Harija i Megan Markl, na jednoj, i njegove porodice, na drugoj strani, počele da rastu odmah poslije vjenčanja para. Prinčeva maćeha uskoro se požalila prijateljima šta brine dvor...

Kraljevski biograf Tom Bauer je autor više knjiga o britanskoj kraljevskoj porodici, a najnovija – nazvana "Izdaja: Moć, obmana i borba za budućnost kraljevske porodice" – privlači mnogo pažnje.

U njoj Bauer, između ostalog, otkriva do sada nepoznatu tvrdnju da je kraljica Kamila, supruga kralja Čarlsa III, pričala sa svojim prijateljima o situaciji unutar porodice i o Megan Markl, vojvotkinji od Saseksa, tako što je govorila kako je nekadašnja glumica "isprala mozak" njenom posinku princu Hariju.

Neuspjeli sastanak radi pomirenja

U knjizi se tvrdi da su tenzije u porodici rasle već poslije vjenčanja kraljevskog para, u nedjeljama nakon povratka princa Harija i Megan Markl s medenog mjeseca, tokom ljeta 2018. godine.

Navodno su prinčevi Vilijam i Hari održali "sastanak pomirenja", na kom je Megan oštro rekla deveru:

"Ako ti ne smeta, skloni mi taj prst od lica."

Sukob se dogodio dok je porodica brinula da se Hari mijenja pod uticajem supruge i pošto je čak u tajnosti promijenio broj telefona.

"Megan je isprala mozak Hariju", navodno je Kamila rekla nekom od svojih prijatelja dok se sukob zahuktavao.

Vidi opis Šta je kraljica Kamila pričala iza leđa Megan Markl? Megan Markl princ Hari na koncertu Bijonse Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube printscreen/ The Royal Family Channel Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram / meghan Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / meghan Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Netflix Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/ Netflix Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ta opaska je navodno odražavala strahove nutar kraljevske porodice da se nekada bezbrižni princ otuđio od brata, oca i rođaka, kao i života koji je vodio prije nego što je upoznao glumicu iz serije Suits.

Megan Markl bila "žalosna" jer nikad neće postati kraljica?

Princ Vilijam je navodno gajio sumnje u vezi s Megan Markl mnogo prije nego što je ona zvanično postala njegova snaha i upozoravao je princa Harija da se njihova veza razvija prebrzo. Isto je, tvrdi se u knjizi, mislila i Kejt Midlton, princeza od Velsa i supruga princa Vilijama, koja je, kaže Tom Bauer, bila oprezna zbog uticaja Megan Markl na Harija.

Princ i princeza od Velsa su navodno vjerovali da je Hari posebno ranjiv zbog smrti majke princeze Dajane dok je on bio dijete i kasnijih problema s pićem, drogom i mentalnim zdravljem koje je imao.

Dok je Megan očarala Harija brzo, njegovi bližnji su je navodno smatrali "potencijalno destabilizujućom silom". Vilijam i Kejt su, tvrdi autor, mislili da je Megan Markl nesrećna zbog toga koliko je Harijeva budućnost ograničena i da "žali" zbog činjenice da nikad neće postati kraljica.

Zbog toga se princ Hari navodno i suprotstavio kontroli Palate i distancirao od porodice i starog kruga prijatelja, a postao je i "opsjednut željom za osvetom", piše Bauer.