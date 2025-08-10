Sećate li se srpskog napadača Marka Lazetića? Napustio je Milan i seli se u Škotsku.

Izvor: LiveMedia, Live Media Publishing Group / Alamy / Profimedia

Mladi srpski fudbaler Marko Lazetić raskida ugovor sa Milanom, javlja italijanski "insajder" Đanluka di Marcio. Već duže vremena je svima jasno da Lazetić neće ostati u Milanu i samo se tražio model po kome će se rastati, tako da je sada dogovoreno da ga Aberdin preuzme bez obeštećenja, a da "rosonerima" pripadne 50 odsto od iduće prodaje.

U početku Milan nije želio da pusti Lazetića za džabe, pošto ga je platio Crvenoj zvezdi čak 5 miliona eura prije tri godine, međutim na kraju nisu imali izbora, jer je Aberdin prijetio da će se povući iz pregovora.

Izvor: Jonathan Moscrop / PA Images / Profimedia

Ako na kraju uspiju da se dogovore i sa Lazetićem oko ličnih uslova, i ako prođe ljekarske preglede, već od sledeće nedelje biće član slavnog škotskog kluba koji je nekada vodio i ser Aleks Ferguson, a koji je prethodnu sezonu završio na petom mjestu iza Seltika, Rendžersa, Hibernijana i Dandija.

Lazetić je ponikao u Crvenoj zvezdi i posle samo nekoliko mečeva za nju - i jednog gola u Superligi - Milan ga je kupio za 5 miliona eura u zimu 2022. U dresu ovog kluba nije dobio šansu, zapravo je igrao samo 12 minuta za prvi tim, dok je bio dio mladog tima, ali ni tu nije napravio naročito veliki iskorak. U potrazi za minutima, Lazetić je išao na pozajmice u Altah, Fortunu Sitard i TSC.

U dresu kluba iz Bačke Topole je za dvije sezone dao dva gola, a videćemo kako će se sad snaći u Škotskoj.