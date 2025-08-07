Crvena zvezda zaradiće dva miliona od prodaje Ebenezera Anana koji je prešao u Sent Etjen.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Dan nakon pobjede nad Lehom u Poznanju (3:1), Crvena zvezda je objavila zvaničan rastanak Ebenezerom Ananom koji prelazi u francuski Sent Etjen. Crveno-bijeli će od prodaje lijevog beka zaraditi oko 2 miliona, plus pola miliona kroz bonuse.

Takođe, uskoro bi i Strahinja Stojković trebalo da krene njegovim stopama. Anan je već promovisan kao pojačanje francuskog drugoligaša i obavezao sena saradnju do 2028.godine.

"Srećan sam što sam potpisao za Sent Etjen. Klub pravi dobar tim, ima odličan stručni štab i ogromnu podršku navijača. Čast mi je što sam se pridružio ovom klubu. Daću sve od sebe na svakoj utakmici da ostavimo zacrtane ciljeve, rekao je Anan.

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Ebenezer Anan novi fudbaler francuskog Sent Etjena. Mi mu se zahvaljujemo i želimo sreću u nastavku karijere!



Anan je stigao u Zvezdu prije godinu i po iz Novog Pazara, odigrao je 20 utakmica, a prvi dio prošle sezone proveo je na pozajmici u OFK Beogradu. Seniosku karijeru je počeo u Bolonji, dok je za reprezentaciju Gane zabilježio tri nastupa.

(MONDO)