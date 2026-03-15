Volodimir Zelenski optužio Evropsku uniju da ga ucjenjuje zbog naftovoda "Družba".

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je danas Evropsku uniju da ga ucjenjuje po pitanju naftovoda "Družba", jer su blokirana značajna finansijska sredstva za Ukrajinu do daljnjeg dok se ne popravi ovaj naftovod, piše "BBC". Naftovod "Družba" sprovodi rusku sirovu naftu u zemlje članice Evropske unije – Poljsku, Mađarsku, Slovačku, Češku Republiku i Njemačku.

Zbog prekida transporta ruske nafte, Mađarska je blokirala novi paket sankcija Rusiji. U međuvremenu je izbio žestok verbalni sukob Zelenskog i mađarskog premijera Viktora Orbana zbog "Družbe", a Mađarska i Slovačka su obustavile isporuku dizela Ukrajini kao dio svoje osvete.

Problem između njih dvojice je toliko eskalirao da su čak i prijetili jedan drugom. Ukrajina tvrdi da je "Družba" oštećena u januaru u ruskim vazdušnim napadima, dok Mađarska i Slovačka odbacuju te navode i tvrde da je Ukrajina zatvorila naftovod jer on prolazi i kroz nju, pa dalje ka Evropskoj uniji.

"Ili prodajemo rusku naftu ili ne. Zašto me Evropska unija tjera da obnovimo 'Družbu'?

Po čemu se ovo razlikuje od ukidanja sankcija Rusima? Zašto možemo u jednom slučaju reći Sjedinjenim Američkim Državama da se protivimo ukidanju sankcija, dok s druge strane prisiljavamo Ukrajinu da nastavi tranzit nafte preko naftnog gasovoda 'Družba'?

Ako smo odlučili da obnovimo isporuke ruske nafte, onda želim da znaju da sam ja protiv toga. I nema potrebe da me optužujete da ja bilo šta blokiram.

Ja ne blokiram. Otvoreno kažem, ja sam protiv toga.

Ali ako mi se postave uslovi da Ukrajina neće dobiti oružje, onda sam nemoćan po tom pitanju. Rekao sam našim prijateljima u Evropi da se to zove ucjena", naveo je Zelenski.