Ako projekat bude realizovan, Podgorica bi ponovo mogla dobiti mjesto za „Školu u prirodi“ i boravak svih generacija

Izvor: PG biro

Dječje odmaralište na Veruši, gdje su generacije podgoričkih učenika provodile raspuste i pohađale program „Škola u prirodi“, moglo bi ponovo biti obnovljeno. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za njegovu rekonstrukciju vrijedan gotovo 25.000 eura bez PDV-a, prenosi portal Vijesti.

Direktorica Dječjeg saveza Duška Šljivančanin kazala je da odmaralište ne funkcioniše već nekoliko godina, nakon što su 2024. porušena dva paviljona, a postojeći urbanističko-tehnički uslovi dozvoljavaju samo rekonstrukciju postojećih objekata.

Veruša dječije odmaralište Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Mirela Ljumić

Planirano je da se obnovi glavna zgrada i kuhinja, te da prostor bude savremen i prilagođen djeci, uključujući i one sa posebnim potrebama. Kapaciteti, kako je pojasnila, neće biti znatno povećani, ali će odmaralište ponovo omogućiti organizovanje škole u prirodi i rekreativne nastave za podgoričke škole.

Šljivančanin je dodala da se idejno rješenje još izrađuje i da se nada da bi radovi mogli početi krajem godine, dok bi se paralelno radilo na ponovnom okupljanju dječjih instruktora koji su nekada bili važan dio programa.

U planu je i izgradnja novog dječjeg odmarališta u Sutomoru, koje je zatvoreno od 2012. godine, a prema najavama, radovi bi mogli početi 2027. godine ukoliko projektna dokumentacija i tenderi budu završeni na vrijeme, prenosi portal Vijesti.