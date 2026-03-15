Bart de Vever tvrdi da se mnogi evropski lideri privatno slažu s tim stavom, ali ga ne iznose javno

Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je da Evropa mora započeti pregovore sa Rusijom kako bi se okončao rat u Ukrajini i ponovo uspostavio pristup jeftinoj energiji, prenosi Juronjuz.

On je u intervjuu za belgijski list „Eho“ kazao da se mnogi evropski lideri privatno slažu sa tim stavom, ali da ga ne iznose javno.

„U privatnim razgovorima evropski lideri se slažu sa mnom, ali se niko ne usuđuje da to kaže naglas. Moramo okončati sukob u interesu Evrope, a da pritom ne budemo naivni prema Vladimiru Putinu“, rekao je De Vever.

Istakao je da Evropa istovremeno mora da izbjegne greške iz prošlosti u odnosima sa Rusijom, te da je potrebno jačanje odbrane i raspoređivanje trupa na istočnim granicama.

„Istovremeno moramo normalizovati odnose sa Rusijom i povratiti pristup jeftinoj energiji. To nam nalaže zdrav razum“, naveo je belgijski premijer.

Prema njegovim riječima, dosadašnja strategija Evropske unije – vojna podrška Ukrajini uz ekonomski pritisak na Rusiju – postala je teško održiva bez pune podrške Sjedinjenih Američkih Država.

„S obzirom na to da nijesmo u mogućnosti da izvršimo pritisak na Putina slanjem oružja Ukrajini i da ne možemo da ugušimo njegovu ekonomiju bez podrške SAD, ostaje nam samo jedna mogućnost – sklapanje dogovora“, kazao je De Vever.

U Evropskoj uniji, međutim, i dalje postoje podjele po ovom pitanju. Francuski predsjednik Emanuel Makron, italijanska premijerka Đorđa Meloni i mađarski premijer Viktor Orban zalažu se za direktne razgovore sa Moskvom, dok Poljska i baltičke države takvu ideju oštro odbacuju.

Dodatne polemike izazvala je i odluka američkog predsjednika Donalda Trampa da ukine sankcije za rusku naftu koja se nalazi u tankerima, što su kritikovali njemački kancelar Fridrih Merc i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, upozoravajući da bi takav potez mogao negativno uticati na evropsku bezbjednost.