Teodora Džehverović odložila koncert u Hamburgu zbog povrede skočnog zgloba. Novi termin nastupa biće uskoro objavljen.

Izvor: Instagram printscreen

Pevačica Teodora Džehverović bila je prinuđena da odloži večerašnji koncert u Hamburgu zbog nezgode koju je doživjela na snijegu, prilikom čega je povredila skočni zglob.

Teodora se oglasila putem svog Instagram profila, gdje je uz poruku priložila i fotografiju izvještaja ljekara specijaliste. Objasnila je da zbog pada i zadobijene povrede trenutno nije u stanju da nastupa, te da će uskoro biti poznat novi termin druženja sa publikom u ovom njemačkom gradu.

"Razlog zbog kog večeras, nažalost, moramo da odložimo nastup u Hamburgu jeste taj što je ova gospođa uspjela da padne na snijegu i ugane zglob. Naravno, bićete obaviješteni o novom datumu!", poručila je pevačica.