Porodice žrtava i preživjeli zatočenici logora „Lora“ dobiće obeštećenje u iznosu od 200.000 eura po porodici, saopštio je predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mandić je na društvenoj mreži X objavio da je Vlada usvojila predlog o obeštećenju, koji je pokrenut na njegovu inicijativu, dok je zvanični predlog uputio potpredsjednik Vlade Budimir Aleksić.

Kako je navedeno u objavi:

„Na inicijativu Andrije Mandića, predsjednika Skupštine Crne Gore i predlog dr Budimira Aleksića, potpredsjednika Vlade Crne Gore, Vlada usvojila predlog o obeštećenju porodica stradalih i preživjelih logoraša 200.000 eura po porodici.“