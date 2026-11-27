Istovremeno, protiv osumnjičenih je pokrenut i finansijski izviđaj

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv D.D., D.Ć., S.H., Dž.D. i V.Lj. zbog sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, prenosi Dan.

Pored toga, D.D., D.Ć., Dž.D. i V.Lj. terete se i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Naredba o sprovođenju istrage uslijedila je nakon krivične prijave koju je podnijelo Specijalno policijsko odjeljenje.

Istovremeno, protiv osumnjičenih je pokrenut i finansijski izviđaj. U okviru tih aktivnosti, SDT je donijelo naredbu o zabrani raspolaganja većim brojem vrijednih nepokretnosti, kao i korišćenja i raspolaganja novčanim sredstvima na bankovnim računima u značajnim iznosima. Ove mjere određene su zbog sumnje da imovina i novac potiču iz kriminalnih aktivnosti.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva posebno su podsjetili na obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti.

„Svim korisnicima koji prenose ili preuzimaju objavljenu informaciju o predmetima u kojima su lica prijavljena, osumnjičena, okrivljena ili optužena za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, ukazuje se na pretpostavku nevinosti predviđenu Ustavom Crne Gore i Zakonikom o krivičnom postupku – da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda“, navodi se u saopštenju.