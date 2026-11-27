Završeno snimanje novog filma "Gospodar prstenova: Potraga za Golumom", koji će premijerno biti prikazan 2027. godine

Izvor: Warner Bros.

Snimanje filma "Gospodar prstenova: Potraga za Golumom" završeno je na Novom Zelandu, saopštila je kompanija Vorner Bros, a premijera u bioskopima najavljena je za 15. decembar 2027. godine.

Film režira Endi Serkis, koji će ponovo tumačiti lik Goluma, dok je producent Piter Džekson, reditelj originalne trilogije.

Radnja filma usredsređena je na Goluma i potragu za njim koju predvodi Aragorn, prije nego što Golum otkrije Sauronu lokaciju prstena. Priča je smještena između događaja iz "Hobita" i "Družine prstena".

U glumačkoj ekipi su Elajdža Vud, koji će ponoviti ulogu Froda, Ijan Makelen kao Gandalf, Anja Tejlor-Džoj, Kejt Vinslet, Džejmi Dornan i Leo Vudal, prenio je danas BFM TV.

Golum, nekadašnji hobit po imenu Smigol, postao je opsjednut prstenom, koji je posjedovao gotovo 500 godina, prije nego što ga je hobit Bilbo Bagins pronašao u pećini u Maglovitim planinama.