Tokom Dana zahvalnosti, oluje su izazvale haos u SAD-u, sa više od 2.200 otkazanih letova i vanrednim stanjem u Nju Džersiju.

Izvor: Ron Sachs - CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Snažne oluje, obilne kiše, vetrovi i poplave pogodili su veliki dio Sjedinjenih Američkih Država tokom Dana zahvalnosti, poremetivši praznična putovanja i ostavivši više od 900.000 domaćinstava i poslovnih objekata bez električne energije, a organizatori su bili primorani da prvi put u istoriji odlože tradicionalnu paradu "Mejsi" u Njujorku.

Prema podacima sajta "PowerOutage.us", koji prati prekide u snabdijevanju električnom energijom, sinoć je više od 900.000 korisnika bilo bez struje, uglavnom u državama na Istočnoj obali, prenosi agencija Tačno.

Prema podacima servisa "FlightAware", više od 2.200 lokalnih letova je kasnilo, dok je više od 400 otkazano.

Kompanija "Mejsi" odložila je paradu povodom Dana zahvalnosti za subotu zbog snažnog vetra.

Poplave na Istočnoj obali, ljude izvlačili iz automobila.

Pljuskovi, vjetrovi i poplave zahvatili su delove Istočne obale, a vanredno stanje proglašeno je u Nju Džersiju i pojedinim delovima Njujorka.

Meteorološka služba je izdala upozorenja na jak vjetar od severne Džordžije. preko većeg dijela srednjeatlantskih država, do južnog dijela Nove Engleske.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao je da su spasilačke ekipe izvlačile ljude iz automobila zarobljenih u poplavnoj vodi.

Snažni vjetrovi i poplave poremetili su željeznički saobraćaj, oborili drveće i izazvali nestanak struje, dok se nekoliko građevinskih skela srušilo, ali nije bilo povrijeđenih.

Powerful winds and torrential rainfall have wreaked havoc across several American cities, including New York and Washington, as severe storms swept through parts of the US East Coast.Several cities along the eastern coastline witnessed intense storm activity, with strong winds and heavy downpours disrupting normal life.The impact was particularly severe on electricity services, with nearly 900,000 homes and business establishments reportedly left without power.#Pratidintime #US #Strom #rainfall — Pratidin Time (@pratidintime)November 27, 2026

Poplave su pogodile područja od Sjeverne Karoline do Nju Džersija zbog nadolazeće plime.

Pojedini putevi su zatvoreni, a spasilačke ekipe izvlačile su vozače iz vozila zarobljenih u vodi.

Administrator opštine Avalon u Nju Džersiju, Skot Dž. Vol, rekao je da se to mjesto suočava sa jednom od najtežih poplava u svojoj istoriji, iako situacija nije uporediva sa posledicama uragana Sendi.

U obližnjem Oušen Sitiju, u Nju Džersiju, voda je dostigla dubinu od oko 30 centimetara.

Pojedini auto-putevi i mostovi bili su privremeno zatvoreni zbog nevremena.

Zatvoren tunel dug 29 kilometara

Most-tunel preko zaliva Česapik u Virdžiniji, dug gotovo 29 kilometara, bio je zatvoren nekoliko sati zbog jakog vjetra, dok je put NC 12 u Sjevernoj Karolini, jedina saobraćajnica koja povezuje ostrvo Hateras sa kopnom, zatvoren nakon što je morska voda probila dine i poplavila kolovoz.

U Merilendu je gotovo dva miliona korisnika vodovodne mreže u okruzima Montgomeri i Prins Džordž pozvano da štede vodu zbog povremenih prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Policija u Baltimoru zatvorila je nekoliko ulica nakon što je olujni talas izazvao poplave u priobalnim naseljima.

Oluje su dovele i do izdavanja nekoliko kratkotrajnih upozorenja na tornada, uključujući pojavu rijetkog tornada jugoistočno od Sijetla, u državi Vašington.

Američki predsjednik Donald Tramp proglasio je juče stanje elementarne nepogode na Floridi, kao odgovor na ranije poplave u kojima su oštećene stotine kuća i spasavani ljudi iz vode.

Vidi opis Proglašeno vanredno stanje za Dan zahvalnosti: 900.000 ljudi bez struje, snažna oluja pustoši američku obalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ron Sachs - CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Ron Sachs - CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Ron Sachs / CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Upitan da li će savezna vlada pružiti pomoć zbog oluja koje su pogodile Istočnu obalu, Tramp je rekao da će to razmotriti, navodeći da postoje i zahtevi iz drugih područja.

Dok su istočne i zapadne obale bile pogođene kišom, vjetrom i poplavama, obilne snežne padavine zahvatile su djelove centralnih SAD.

Srušio se krov dvorane, evakuacija na Zapadnoj obali

U Sent Luisu, u Misuriju, izmjereno je 18,5 centimetara snega, a u mestu Sent Dženeviv 35,5 centimetara.

U Vencvilu, takođe u Misuriju, urušio se krov ledene dvorane u kojoj se održavaju hokejaške utakmice i druge aktivnosti na ledu.

Prema navodima gradskih vlasti, objekat je bio prazan u trenutku urušavanja, oko tri sata ujutru.

U međuvremenu, rekordno visoke plime i snažni vjetrovi izazvali su poplave duž pacifičke obale, od okruga Hambolt na sjeveru Kalifornije do okruga Ventura u blizini Los Anđelesa.

Zbog opasnosti su evakuisana pojedina područja, a Nacionalna meteorološka služba upozorila je da će se takvi uslovi zadržati i tokom petka.

Veliki talas je u srijedu odnio dio pristaništa u Kaliforniji, koje je još tokom ljeta bilo zatvoreno nakon što su na njemu uočene pukotine.

Željeznička kompanija "Amtrak" saopštila je da je zbog oštećenja pruge i podlokavanja terena izazvanog visokom plimom izmijenjen red vožnje na liniji "Pasifik sarflajner".

Vozovi nisu mogli da saobraćaju kroz San Klemente, a obustavljen je i saobraćaj na dionici između Irvajna i Oušensajda, kao i na dijelu pruge od San Dijega preko Oušensajda do međunarodnog aerodroma u Los Anđelesu.

(MONDO)