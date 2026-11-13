Džehva se sakrila među "pitbulovima": Krišom došla na koncert svjetske zvijezde, probala da se provuče (Video)

Teodora jedna je od brojnih slavnih ličnosti na koncertu Pitbulla.

Izvor: MONDO

Večeras će u beogradskoj Areni nastupiti velika svjetska zvijezda Pitbull u okviru svoje turneje "I'm back", a naša ekipa našla se na licu mjesta.

Usnimili smo veliki broj poznatih ličnosti sa javne scene, a mnogi su se čak i maskirali u čuvenog pjevača.

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Ipak, u moru poznatih koji su stali i ispozirali novinarima i fotografima, bilo je i onih koji su probali da se provuku, kao što je to uradila Teodora Džehverović.

Lijepa pjevačica iskoristila je gužvu da "šmugne" od kamera, ali je naša novinarka ipak uspjela da je snimi.

Pjevačica u poslednje vrijeme izbjegava javna pojavljivanja, iako je aktivna na mrežama, a na koncertu Pitbulla pojavila se krijući lice naočarama.

Ipak, privukla je dosta pogleda, te njen dolazak ipak nije prošao tako nezapaženo kako se možda nadala.

Pogledaje kako je Džehva izgledala:

Pogledajte 00:24 Teodora Džehverović se sakrila među "Pitbulovima": Pevačica krišom stigla na koncert Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pogledajte kakva je atmosfera pred koncert svjetske zvijezde: