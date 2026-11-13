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Džehva se sakrila među "pitbulovima": Krišom došla na koncert svjetske zvijezde, probala da se provuče (Video)

Džehva se sakrila među "pitbulovima": Krišom došla na koncert svjetske zvijezde, probala da se provuče (Video)

Autori Jelena Sitarica Autori Ana Živančević
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Teodora jedna je od brojnih slavnih ličnosti na koncertu Pitbulla.

Teodora Krišom došla na koncert svjetske zvezde Izvor: MONDO

Večeras će u beogradskoj Areni nastupiti velika svjetska zvijezda Pitbull u okviru svoje turneje "I'm back", a naša ekipa našla se na licu mjesta. 

Usnimili smo veliki broj poznatih ličnosti sa javne scene, a mnogi su se čak i maskirali u čuvenog pjevača. 

Pogledajte:

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Lea Stanković skockana na kocertu svetske zvezde: Kolege influenseri se maskirali u Pitbula
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Ipak, u moru poznatih koji su stali i ispozirali novinarima i fotografima, bilo je i onih koji su probali da se provuku, kao što je to uradila Teodora Džehverović.

Lijepa pjevačica iskoristila je gužvu da "šmugne" od kamera, ali je naša novinarka ipak uspjela da je snimi. 

Pjevačica u poslednje vrijeme izbjegava javna pojavljivanja, iako je aktivna na mrežama, a na koncertu Pitbulla pojavila se krijući lice naočarama. 

Ipak, privukla je dosta pogleda, te njen dolazak ipak nije prošao tako nezapaženo kako se možda nadala. 

Pogledaje kako je Džehva izgledala:

Pogledajte

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Teodora Džehverović se sakrila među "Pitbulovima": Pevačica krišom stigla na koncert
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pogledajte kakva je atmosfera pred koncert svjetske zvijezde:

Pogledajte

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Hiljade Srba obučenih u Pitbula spremni za spektakl u Areni
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

Teodora Džehverović koncert

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