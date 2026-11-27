Kako su golubovi pismonoše znali gdje treba da odnesu pismo? Njihova nevjerovatna sposobnost orijentacije vijekovima je pomagala ljudima da prenose važne poruke, čak i tokom ratova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prije nego što su postojali telefoni, internet i savremeni sistemi za komunikaciju, ljudi su imali neobične glasnike koji su mogli da prenesu važne poruke čak i kada su se nalazili kilometrima daleko od odredišta. Bili su to golubovipismonoše, ptice koje su vijekovima korišćene za prenošenje informacija, a čija sposobnost orijentacije i danas fascinira naučnike.

Na prvi pogled, čitava stvar djeluje jednostavno: čovjek napiše poruku, stavi je u malu kapsulu pričvršćenu za golubovu nogu i pusti pticu da odleti. Međutim, postavlja se zanimljivo pitanje, kako je golub znao gdje treba da ide? Nije imao adresu, mapu niti je mogao da razumije kome je pismo namijenjeno.

Odgovor je zapravo mnogo zanimljiviji nego što se čini.

Golubovi nisu učeni da lete do bilo koje adrese, već da se uvijek vraćaju na jedno posebno mjesto, svoj golubarnik. Upravo u tome se krila tajna njihove upotrebe za komunikaciju.

Prije nego što bi postao glasnik, golub je morao da se navikne na golubarnik u kojem živi. Ljudi su ga odatle postepeno odvodili na sve veće udaljenosti, a zatim puštali da se vrati. Tako je ptica vremenom razvijala sposobnost da pronađe put do svog doma, čak i kada se nađe na potpuno nepoznatom terenu.

To znači da je poruka zapravo putovala u jednom smjeru. Ako je neko želio da pošalje pismo osobi u drugom gradu, morao je unaprijed da obezbijedi goluba koji pripada upravo tom gradu. Ptica bi bila prenijeta do pošiljaoca, a zatim puštena sa porukom pričvršćenom za nogu. Kada bi stigla u svoj golubarnik, čovjek koji se o njoj brinuo preuzeo bi pismo i proslijedio ga primaocu.

Drugim riječima, golub nije znao kome nosi poruku. Znao je samo gdje je njegov dom.

Vidi opis Kako su golubovi znali gdje da odnesu pismo? Golubovi golub golub i pas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Repel Ninja Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram printscreen / interestingpedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/ Inside Edition Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Kako su pronalazili put čak i kada nisu poznavali okolinu?

Ono što ovu priču čini još fascinantnijom jeste činjenica da golubovi nisu zavisili samo od vida. Naučna istraživanja pokazala su da koriste više različitih orijentira kako bi pronašli put do svog golubarnika.

Jedan od najvažnijih je položaj Sunca. Golubovi mogu da koriste Sunce kao svojevrsni kompas, a pritom uzimaju u obzir i doba dana. Kada je nebo oblačno i Sunce nije vidljivo, mogu da se oslone na druge signale, uključujući Zemljino magnetno polje.

Istraživači su proučavali i njihovo čulo mirisa. Postoje dokazi da golubovi mogu da koriste mirise iz okoline kako bi stekli predstavu o tome gdje se nalaze u odnosu na svoj dom. Kada se približe poznatom području, važnu ulogu imaju i vizuelni orijentiri poput rijeka, puteva i karakterističnih dijelova pejzaža.

Zanimljivo je da naučnici još istražuju kako tačno funkcioniše njihov navigacioni sistem. Umjesto jednog savršenog unutrašnjeg kompasa, golubovi koriste kombinaciju različitih čula i informacija iz okruženja.

Zašto su golubovi bili toliko važni u ratovima?

Njihova sposobnost vraćanja kući pokazala se posebno korisnom tokom ratova, kada su telefonske linije često bile prekinute, a slanje ljudi sa porukama predstavljalo veliki rizik.

Tokom Prvog svjetskog rata golubovi su korišćeni za prenošenje informacija između vojnika na frontu i komandi u pozadini. Postojali su čak i posebni golubarnici, uključujući pokretne objekte koji su mogli da prate vojne jedinice kako bi ptice imale poznato mjesto na koje se vraćaju.

Jedan od najpoznatijih golubova iz tog perioda bio je Čer Ami (Cher Ami), koji je 1918. godine prenio poruku američkim vojnim jedinicama i pomogao da bude spaseno 194 vojnika opkoljenih iza neprijateljskih linija. Iako je tokom leta bio teško ranjen, uspio je da stigne do svog odredišta.

Golubovi su se koristili i tokom Drugog svjetskog rata, a njihova uloga u prenošenju informacija ostala je važna sve dok savremeni načini komunikacije nisu postali pouzdaniji i dostupniji.

Da li bi golub danas mogao da pronađe put kući?

Sposobnost golubova pismonoša nije nestala sa pojavom telefona i interneta. I danas postoje uzgajivači i takmičenja u kojima se provjerava koliko brzo ove ptice mogu da pronađu put do svog golubarnika sa velike udaljenosti.

Možda je najzanimljivije to što golub nikada nije morao da zna gdje se nalazi osoba kojoj je pismo namijenjeno. Čitav sistem počivao je na jednoj jednostavnoj, ali izuzetnoj sposobnosti: bez obzira na to koliko daleko odlete, ove ptice umiju da pronađu put nazad kući.

(MONDO)