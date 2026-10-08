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Stiže prinova u porodici Teodore Džehverović: Objavili srećne vijesti uz riječi "dugo smo čuvali ovu tajnu"

Stiže prinova u porodici Teodore Džehverović: Objavili srećne vijesti uz riječi "dugo smo čuvali ovu tajnu"

Autor Marina Cvetković
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Brat Teodore Džehverović i snaha Adriana čekaju drugo dijete.

Stiže prinova u porodici Teodore Džehverović: Objavili srećne vijesti uz riječi "dugo smo čuvali ovu Izvor: ATA/M.P., ATA/M.P./instagram/adrianakadar

Porodica Džehverović postaće bogatija za još jednog člana! Naime, pjevačicina snaja, influenserka Adriana Kadar i brat Sava očekuju drugo dijete, a sada su riješili da srećnu vijest podijele sa javnošću.

Trudnoću su dugo čuvali kao tajnu, jer se na snimku koji je Adriana podijelila može vidjeti da je već u poodmakloj trudnoći, pogledajte:

Čekaju djevojčicu

Par, koji se pre izvjesnog vremena preselio u Dubai, već ima djevojčicu, a sada čekaju još jednu.

Uz prelijep snimak, buduća mama je napisala:  

"Dugo smo čuvali našu tajnu, ali došlo je vrijeme da je podijelimo sa vama — Dorotea postaje BIG SISTER! S vjerom u Boga i srcima punim nade i ljubavi, iščekujemo dolazak još jedne male duše u naš dom."

Nema sumnje da se prinovi posebno oduševila tetka Teodora, kao i baka Goca Džehverović.

Pogledajte još njihovih slika u galeriji:

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Tagovi

Teodora Džehverović prinova Sava Džehverović adriana kadar

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